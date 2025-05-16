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تعازي ووفيات
خليل اسعد الخوري
Lebanon 24
16-05-2025
|
22:57
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زوجة الفقيد ليز
جوزف
عكره
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إبنتاه ليليا وكايت
والده اسعد خليل الخوري
والدته
ميراي
ميشال ابو
رجيلي
شقيقه كريم زوجته ديانا ابي اللمع وعائلتهما
شقيقتاه ماري-جولي زوجة فادي الفغالي وعائلتها
هلا زوجة رولاندو بلاك مان وعائلتها
وعموم عائلات
الخوري
، عكره ،
سويدان
، ابوناضر، ابورجيلي، ابي اللمع، الفغالي، بلاك مان،
دبغي
،
الخازن
، حريق، مراد،
دريان
، يونس وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الإيمان والرجاء بالقيامة فقيدهم
الغالي
خليل اسعد
الخوري
المنتقل الى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه 17 أيار 2025 متمماً واجباته
الدينية
.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة
من بعد
ظهر اليوم الثلاثاء 20 الجاري في
كنيسة
القديس ديميتريوس للروم
الارثوذكس
(مار متر) الاشرفية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة القديس ديميتريوس للروم الارثوذكس (مار متر) الاشرفية، إبتداءً من الساعة الحادية عشر لغاية السادسة مساءً.
لمن يرغب الرجاء التبرع لجمعية سند عبر O.M.T.
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