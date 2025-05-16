خليل اسعد الخوري

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زوجة الفقيد ليز عكرهإبنتاه ليليا وكايتوالده اسعد خليل الخوريوالدته رجيليشقيقه كريم زوجته ديانا ابي اللمع وعائلتهماشقيقتاه ماري-جولي زوجة فادي الفغالي وعائلتهاهلا زوجة رولاندو بلاك مان وعائلتهاوعموم عائلات ، عكره ، ، ابوناضر، ابورجيلي، ابي اللمع، الفغالي، بلاك مان، ، ، حريق، مراد، ، يونس وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الإيمان والرجاء بالقيامة فقيدهمالخوريالمنتقل الى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه 17 أيار 2025 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة ظهر اليوم الثلاثاء 20 الجاري في القديس ديميتريوس للروم (مار متر) الاشرفية.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة القديس ديميتريوس للروم الارثوذكس (مار متر) الاشرفية، إبتداءً من الساعة الحادية عشر لغاية السادسة مساءً.لمن يرغب الرجاء التبرع لجمعية سند عبر O.M.T.