Advertisement

تعازي ووفيات

والدة مديرة البرامج في "إذاعة لبنان" ريتا نجيم في ذمة الله

Lebanon 24
25-05-2025 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1365726-638837827931990610.png
Doc-P-1365726-638837827931990610.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيّب الموت السيدة سلمى نجم نجيم، والدة مديرة البرامج في "إذاعة لبنان" الزميلة ريتا نجيم.
Advertisement

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الثالثة من بعد ظهر غد الاثنين 26 الجاري في كنيسة مار ميخائيل - معاصر الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الحادية عشرة والنصف قبل الظهر لغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة مار ميخائيل - معاصر الشوف. ويوم الثلثاء ٢٧ الجاري من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - يوحنا الذهبي الفم - بيروت طريق الشام.
مواضيع ذات صلة
والد مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء في ذمة الله
lebanon 24
25/05/2025 21:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
والدة الزميلة جوسلين نصر في ذمة الله
lebanon 24
25/05/2025 21:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
والد الزميلة الإعلامية ليندا مشلب في ذمة الله
lebanon 24
25/05/2025 21:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة المذيعة في "إذاعة لبنان" راوية عزام
lebanon 24
25/05/2025 21:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:55 | 2025-05-20
22:53 | 2025-05-20
13:21 | 2025-05-20
05:22 | 2025-05-20
22:57 | 2025-05-19
11:52 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24