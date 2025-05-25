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تعازي ووفيات
والدة مديرة البرامج في "إذاعة لبنان" ريتا نجيم في ذمة الله
Lebanon 24
25-05-2025
|
08:10
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غيّب الموت السيدة سلمى نجم نجيم، والدة مديرة البرامج في "إذاعة
لبنان
" الزميلة
ريتا نجيم
.
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الثالثة
من بعد
ظهر غد الاثنين 26 الجاري في
كنيسة مار ميخائيل
- معاصر
الشوف
.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الحادية عشرة والنصف قبل الظهر لغاية السادسة مساءً في
صالون كنيسة مار
ميخائيل - معاصر الشوف. ويوم الثلثاء ٢٧ الجاري من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً في صالون مطرانية الروم
الملكيين الكاثوليك
-
يوحنا
الذهبي الفم -
بيروت
طريق الشام
.
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