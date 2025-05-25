والدة مديرة البرامج في "إذاعة لبنان" ريتا نجيم في ذمة الله

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غيّب الموت السيدة سلمى نجم نجيم، والدة مديرة البرامج في "إذاعة " الزميلة .يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الثالثة ظهر غد الاثنين 26 الجاري في - معاصر .تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الحادية عشرة والنصف قبل الظهر لغاية السادسة مساءً في ميخائيل - معاصر الشوف. ويوم الثلثاء ٢٧ الجاري من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً في صالون مطرانية الروم - الذهبي الفم - .