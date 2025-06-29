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تعازي ووفيات

الخوارسقف يوسف ناصيف مرهج

Lebanon 24
29-06-2025 | 22:38
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أعضاء عائلة قلب يسوعلبنان
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وجمعية سيدة الأيقونة العجائبية
يدعونكم لحضور القداس الإلهي الذي يقام لراحة نفس المرحوم
الخوارسقف يوسف ناصيف مرهج
وذلك نهار الثلاثاء الواقع فيه 1 تموز 2025 الساعة 11:00 صباحاً
يسبق القداس تلاوة المسبحة
في بازيليك سيدة الأيقونة العجائبية للآباء اللعازريين
بيروتالأشرفية – طلعة ساسين.
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