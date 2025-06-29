26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
الخوارسقف يوسف ناصيف مرهج
Lebanon 24
29-06-2025
|
22:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعضاء عائلة قلب
يسوع
–
لبنان
Advertisement
وجمعية سيدة الأيقونة العجائبية
يدعونكم لحضور
القداس الإلهي
الذي يقام لراحة نفس المرحوم
الخوارسقف
يوسف ناصيف
مرهج
وذلك نهار الثلاثاء الواقع فيه 1
تموز
2025 الساعة 11:00 صباحاً
يسبق القداس تلاوة المسبحة
في بازيليك سيدة الأيقونة العجائبية للآباء اللعازريين
بيروت
–
الأشرفية
– طلعة
ساسين
.
مواضيع ذات صلة
ناصيف زيتون يُطلق جديده: "حلوة"
Lebanon 24
ناصيف زيتون يُطلق جديده: "حلوة"
30/06/2025 07:56:38
30/06/2025 07:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف حنا نصّار
Lebanon 24
يوسف حنا نصّار
30/06/2025 07:56:38
30/06/2025 07:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية شارك في جلسة حوارية نظمتها جامعة القديس يوسف
Lebanon 24
وزير الداخلية شارك في جلسة حوارية نظمتها جامعة القديس يوسف
30/06/2025 07:56:38
30/06/2025 07:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الموافقة على نقل صلاحية بدء مسار تطويب يوسف بك كرم الى الابرشية البطريركية المارونية- زغرتا
Lebanon 24
الموافقة على نقل صلاحية بدء مسار تطويب يوسف بك كرم الى الابرشية البطريركية المارونية- زغرتا
30/06/2025 07:56:38
30/06/2025 07:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الدكتور مسعود سليم أبو زيد
Lebanon 24
الدكتور مسعود سليم أبو زيد
22:39 | 2025-06-29
29/06/2025 10:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف حنا نصّار
Lebanon 24
يوسف حنا نصّار
22:36 | 2025-06-29
29/06/2025 10:36:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الزميل ماهر الشوا في ذمة الله
Lebanon 24
الزميل ماهر الشوا في ذمة الله
05:18 | 2025-06-27
27/06/2025 05:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
القصيفي نعى الزميل غسان مكحل: لم يعرف الصخب ومتواضع كتواضع السنبلة المليئة
Lebanon 24
القصيفي نعى الزميل غسان مكحل: لم يعرف الصخب ومتواضع كتواضع السنبلة المليئة
07:49 | 2025-06-25
25/06/2025 07:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة شقيقها... ليال الإختيار وعائلتها يتقبلان التعازي الاربعاء
Lebanon 24
بعد وفاة شقيقها... ليال الإختيار وعائلتها يتقبلان التعازي الاربعاء
08:36 | 2025-06-22
22/06/2025 08:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزن عميق.. رحيل نجمة معروفة بشكل مفاجئ
Lebanon 24
حزن عميق.. رحيل نجمة معروفة بشكل مفاجئ
03:04 | 2025-06-29
29/06/2025 03:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
Lebanon 24
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
09:30 | 2025-06-29
29/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب بـ300 دولار.. لـ"الموظفين الجُدد"
Lebanon 24
رواتب بـ300 دولار.. لـ"الموظفين الجُدد"
01:45 | 2025-06-29
29/06/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تنوي الخضوع لجراحة تجميلية في الوجه: "عاوزة يبقى شكلي حلو"
Lebanon 24
فنانة شهيرة تنوي الخضوع لجراحة تجميلية في الوجه: "عاوزة يبقى شكلي حلو"
02:14 | 2025-06-29
29/06/2025 02:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
14:46 | 2025-06-29
29/06/2025 02:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
22:39 | 2025-06-29
الدكتور مسعود سليم أبو زيد
22:36 | 2025-06-29
يوسف حنا نصّار
05:18 | 2025-06-27
الزميل ماهر الشوا في ذمة الله
07:49 | 2025-06-25
القصيفي نعى الزميل غسان مكحل: لم يعرف الصخب ومتواضع كتواضع السنبلة المليئة
08:36 | 2025-06-22
بعد وفاة شقيقها... ليال الإختيار وعائلتها يتقبلان التعازي الاربعاء
06:22 | 2025-06-19
فقدت شقيقها الشاب... الموت يؤلم ليال الإختيار
فيديو
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
30/06/2025 07:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
30/06/2025 07:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
30/06/2025 07:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24