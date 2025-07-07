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تعازي ووفيات

المحامي سمير حليم كنعان

Lebanon 24
07-07-2025 | 22:42
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زوجته: تانيا نعيم أبو عرب
ابنه: المحامي حليم كنعان وزوجته كارول الشرتوني وعائلتهما
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ابنتاه: كارولين كنعان زوجة عزيز كامل وعائلتهما
نايله كنعان زوجة مايكل جحى وعائلتهما
شقيقه: أدونيس كنعان وزوجته ماري كولو وعائلتهما
شقيقته: إلهام كنعان أرملة المرحوم عادل خنيصر وعائلتهما
أبناء حميه: عائلة المرحوم العميد الركن سعيد نعيم أبو عرب
عائلة المرحوم العميد الطيار أنطوان نعيم أبو عرب
جوزيف نعيم أبو عرب وعائلته
المهندس بول نعيم أبو عرب وعائلته
إبنة حميه: عائلة المرحومة تمرا نعيم أبو عرب عكاري 
وعموم عائلات : كنعان، أبو عرب، داغر، الشرتوني، كامل، جحى، كولو، خنيصر، عكاري، زرد، دويهي، مكاري، سليمان وأنسباؤهم في لبنان والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الأسى
المحامي سمير حليم كنعان
والدته المرحومة سلوى إبراهيم داغر
الراقد على رجاء القيامة يوم السبت 5 تموز 2025
تقبل التعازي يوم الثلاثاء ٨ الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء، وذلك في قاعة شارل سعد، الكنيسة الإنجيلية – نزلة رياض الصلح - مقابل السرايا
الحكومية.
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