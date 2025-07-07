المحامي سمير حليم كنعان

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زوجته: تانيا نعيم أبو عربابنه: المحامي حليم وزوجته كارول الشرتوني وعائلتهماابنتاه: كارولين كنعان زوجة عزيز كامل وعائلتهمانايله كنعان زوجة جحى وعائلتهماشقيقه: أدونيس كنعان وزوجته ماري كولو وعائلتهماشقيقته: إلهام كنعان أرملة المرحوم عادل وعائلتهماأبناء : عائلة المرحوم العميد الركن سعيد نعيم أبو عربعائلة المرحوم العميد الطيار أنطوان نعيم أبو عربنعيم أبو عرب وعائلتهالمهندس بول نعيم أبو عرب وعائلتهإبنة حميه: عائلة المرحومة تمرا نعيم أبو عرب عكاريوعموم عائلات : كنعان، أبو عرب، داغر، الشرتوني، كامل، جحى، كولو، خنيصر، عكاري، زرد، دويهي، ، سليمان وأنسباؤهم في والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الأسىالمحامي سمير حليم كنعانوالدته المرحومة سلوى إبراهيم داغرالراقد على رجاء يوم السبت 5 2025تقبل التعازي يوم الثلاثاء ٨ الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء، وذلك في قاعة سعد، الكنيسة الإنجيلية – نزلة - مقابل السراياالحكومية.