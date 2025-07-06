زوجته: تانيا نعيم أبو عرب
ابنه: المحامي حليم كنعان
وزوجته كارول الشرتوني وعائلتهما
ابنتاه: كارولين كنعان زوجة عزيز كامل وعائلتهما
نايله كنعان زوجة مايكل
جحى وعائلتهما
شقيقه: أدونيس كنعان وزوجته ماري كولو وعائلتهما
شقيقته: إلهام كنعان أرملة المرحوم عادل خنيصر
وعائلتهما
أبناء حميه
: عائلة المرحوم العميد الركن سعيد نعيم أبو عرب
عائلة المرحوم العميد الطيار أنطوان نعيم أبو عرب
جوزيف
نعيم أبو عرب وعائلته
المهندس بول نعيم أبو عرب وعائلته
إبنة حميه: عائلة المرحومة تمرا نعيم أبو عرب عكاري
وعموم عائلات : كنعان، أبو عرب، داغر، الشرتوني، كامل، جحى، كولو، خنيصر، عكاري، زرد، دويهي، مكاري
، سليمان وأنسباؤهم في لبنان
والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الأسى
المحامي سمير حليم كنعان
والدته المرحومة سلوى إبراهيم داغر
الراقد على رجاء القيامة
يوم السبت 5 تموز
2025
تقبل التعازي يوم الثلاثاء ٨ الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء، وذلك في قاعة شارل
سعد، الكنيسة الإنجيلية – نزلة رياض الصلح
- مقابل السرايا
الحكومية.