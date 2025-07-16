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تعازي ووفيات
فيوليت نقولا مجدلاني
Lebanon 24
16-07-2025
|
22:28
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أولادها: بيتر وعائلته
بول زوجته
نانسي
العميل وعائلتهما
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باتريك وعائلته
أشقاؤها: ماي شلحط ارملة المرحوم توفيق مجدلاني وعائلتها
أولاد المرحوم ميشال مجدلاني وعائلاتهم
كمال زوجته
نهاد
ابيض وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
فيوليت
نقولا
مجدلاني
ارملة المرحوم ميشال
قطريب
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة
من بعد
ظهر يوم الخميس ١٧
تموز
2025 في
كنيسة القديس ديمتريوس
للروم
الارثوذكس
(مارمتر)، الاشرفية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في
صالون الكنيسة
ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساء. ويوم الجمعة 18 الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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