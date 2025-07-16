فيوليت نقولا مجدلاني

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أولادها: بيتر وعائلتهبول زوجته العميل وعائلتهماباتريك وعائلتهأشقاؤها: ماي شلحط ارملة المرحوم توفيق مجدلاني وعائلتهاأولاد المرحوم ميشال مجدلاني وعائلاتهمكمال زوجته ابيض وعائلتهماوأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةفيوليت مجدلانيارملة المرحوم ميشاليحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة ظهر يوم الخميس ١٧ 2025 في للروم (مارمتر)، الاشرفية.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساء. ويوم الجمعة 18 الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.