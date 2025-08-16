Advertisement

تعازي ووفيات

جان لوي ماري مانغي

Lebanon 24
16-08-2025 | 22:34
A-
A+
Doc-P-1406322-638911785653319959.jpg
Doc-P-1406322-638911785653319959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
المنظمة السيادية الاستشفائية للقديس يوحنا في القدس ورودس ومالطا
Advertisement
أبناء شقيقته :
تاتيانا عزام زوجة البير مبوندو بلاك واولادهم (في المهجر)
جان غبريال سيرج عزام زوجته كريستال لوسيان بوري واولادهم (في المهجر)
غي كريستيان عزام (في المهجر)
أنسباؤه : ريتا شبير زوجة جورج سعد وولديهما 
أسعد شبير 
كالين شبير 
إيزابيل شبير وولديها 
عبدالله (بودي) عبده زوجته نادين زرد ابوجودة وابنهما 
ساندرا عبده وابنتها 
سابين عبده زوجة ارنو باياش وولديهما (في المهجر)
وعموم عائلات: مانغي، عزام، مبوندو بلاك، بوري، شبير، سعد، عساف، عبده، زرد ابوجودة، تبشراني، عبود، باياش، مانولي، ابي شهلا وأنسباؤهم ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
جان لوي ماري مانغي
فارس مكرّس بالنذور الرسمية في منظمة مالطا ذات السيادة
حامل وسام استحقاق منظمة مالطا Pro Merito Melitensi  من رتبة الصليب الاكبر
حامل وسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبة فارس
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الخميس ١٤ آب ٢٠٢٥ متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين ١٨ الجاري في كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين، شارع مونو ثم يوارى الثرى في مدافن كنيسة مارانطونيوس البدواني، بعبدات.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الثلاثاء ١٩ الجاري في صالون كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين، شارع مونو ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
مواضيع ذات صلة
جان لوي مانغي في رحلة الوداع الاخير اليوم
lebanon 24
19/08/2025 09:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن عن رحيل مانغي: بعبدات تشهد على قداسته وبصماته الكثيرة في تاريخ لبنان
lebanon 24
19/08/2025 09:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الأب العام محفوظ كرّم الطالبة ماري أبو عيسى لفوزها بالمرتبة الأولى في لبنان في علوم الحياة
lebanon 24
19/08/2025 09:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: نرحب بقرار الحكومة اللبنانية الشجاع والتاريخي بالسير نحو السيادة الكاملة
lebanon 24
19/08/2025 09:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:36 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:32 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:33 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:36 | 2025-08-18
22:32 | 2025-08-18
10:34 | 2025-08-18
04:58 | 2025-08-18
22:33 | 2025-08-17
05:50 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24