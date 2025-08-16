جان لوي ماري مانغي

Advertisement

المنظمة السيادية الاستشفائية للقديس يوحنا في ورودس ومالطاأبناء شقيقته :تاتيانا عزام زوجة البير مبوندو بلاك واولادهم (في المهجر)جان غبريال سيرج عزام زوجته كريستال لوسيان بوري واولادهم (في المهجر)غي كريستيان عزام (في المهجر)أنسباؤه : ريتا شبير زوجة سعد وولديهماأسعد شبيرشبيرإيزابيل شبير وولديهاعبدالله (بودي) عبده زوجته نادين زرد ابوجودة وابنهماساندرا عبده وابنتهاسابين عبده زوجة ارنو باياش وولديهما (في المهجر)وعموم عائلات: مانغي، عزام، مبوندو بلاك، بوري، شبير، سعد، عساف، عبده، زرد ابوجودة، تبشراني، عبود، باياش، مانولي، ابي شهلا وأنسباؤهم ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم المأسوف عليه المرحومجان لوي ماري مانغيفارس مكرّس بالنذور الرسمية في منظمة مالطا ذات السيادةحامل وسام استحقاق منظمة مالطا Pro Merito Melitensi من رتبة الاكبرحامل وسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبة فارسالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الخميس ١٤ آب ٢٠٢٥ متمماً واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة ظهر يوم الاثنين ١٨ الجاري في القديس يوسف للآباء اليسوعيين، شارع مونو ثم يوارى الثرى في مدافن كنيسة مارانطونيوس البدواني، بعبدات.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الثلاثاء ١٩ الجاري في صالون كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين، شارع مونو ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.