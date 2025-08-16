المنظمة السيادية الاستشفائية للقديس يوحنا في القدس
ورودس ومالطا
أبناء شقيقته :
تاتيانا عزام زوجة البير مبوندو بلاك واولادهم (في المهجر)
جان غبريال سيرج عزام زوجته كريستال لوسيان بوري واولادهم (في المهجر)
غي كريستيان عزام (في المهجر)
أنسباؤه : ريتا شبير زوجة جورج
سعد وولديهما
أسعد شبير
كالين
شبير
إيزابيل شبير وولديها
عبدالله (بودي) عبده زوجته نادين زرد ابوجودة وابنهما
ساندرا عبده وابنتها
سابين عبده زوجة ارنو باياش وولديهما (في المهجر)
وعموم عائلات: مانغي، عزام، مبوندو بلاك، بوري، شبير، سعد، عساف، عبده، زرد ابوجودة، تبشراني، عبود، باياش، مانولي، ابي شهلا وأنسباؤهم ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي
المأسوف عليه المرحوم
جان لوي ماري مانغي
فارس مكرّس بالنذور الرسمية في منظمة مالطا ذات السيادة
حامل وسام استحقاق منظمة مالطا Pro Merito Melitensi من رتبة الصليب
الاكبر
حامل وسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبة فارس
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الخميس ١٤ آب ٢٠٢٥ متمماً واجباته الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد
ظهر يوم الاثنين ١٨ الجاري في كنيسة
القديس يوسف للآباء اليسوعيين، شارع مونو ثم يوارى الثرى في مدافن كنيسة مارانطونيوس البدواني، بعبدات.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الثلاثاء ١٩ الجاري في صالون كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين، شارع مونو ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.