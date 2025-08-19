Advertisement

تعازي ووفيات

وفاة والد الأستاذة ميرفت ملحم

Lebanon 24
19-08-2025 | 11:33
رحل اليوم الثلاثاء الحاج رضوان مصطفى ملحم، والد الأستاذة ميرفت ملحم.
أسرة "لبنان24" تتقدّم من ذوي الفقيد بأحرّ التعازي والمواساة.
 
