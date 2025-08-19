28
تعازي ووفيات
وفاة والد الأستاذة ميرفت ملحم
Lebanon 24
19-08-2025
|
11:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحل اليوم الثلاثاء
الحاج رضوان
مصطفى ملحم
، والد الأستاذة
ميرفت ملحم
.
أسرة "
لبنان24
" تتقدّم من ذوي الفقيد بأحرّ التعازي والمواساة.
