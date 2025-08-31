المجلس الشيعي الأعلى نعى المؤرخ سعدون حمادة

Advertisement

نعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في بيان، "إلى اللبنانيين والأمة العربية والإسلامية، المؤرخ الكبير الدكتور سعدون حمادة الذي انتقل اليوم إلى جوار ربه عن عمر ناهز 82 عاما".وأعرب المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب عن أسفه لغياب المؤرخ حمادة الذي زاره قبل فترة في منزله تقديرا لعطاءاته الفكرية، "وهو المؤرخ والكاتب والباحث الذي تخسره الساحة والثقافية، وهو الذي عرف باهتمامه بالتاريخ الاجتماعي والسياسي والفكري، وبتوثيقه للتجارب والتحولات في العالم العربي، خصوصًا ما يتعلق بتاريخ الحركات الفكرية والأدبية والسياسية وتتميز أعماله بالبحث العميق والأسلوب التوثيقي الدقيق، وكان أبرزها "تاريخ الشيعة في " في مجلدين لقيا رواجا منقطع النظير. وكان المؤرخ حمادة قد أحرز "الجائزة العالمية للكتاب" في عام 2015 ،عن كتابه "تاريخ الشيعة في لبنان"، وتسلم الجائزة في احتفال في قصر المؤتمرات في العاصمة الايرانية من الرئيس الايراني الشيخ حسن . وكانت اللجان الأكاديمية الرسمية استعرضت 23 ألف عنوان صدرت عام 2014 ،منها 1700 بحث على المستوى العالمي، وقومت منها 180 عنواناً، واختارت في المرحلة النهائية ثمانية كتب فازت بالجائزة من اليابان والولايات المتحدة وكندا والدانمارك وهولندا وإيران ولبنان، وكان كتاب حمادة "تاريخ الشيعة في لبنان" هو البحث العربي الوحيد الفائز، والذي سبق لجامعة "يال الاميركية"ان نشرته".وتوجه العلامة الخطيب ب"خالص العزاء لآل حمادة وأهالي الهرمل مسقط رأس الفقيد وإلى اللبنانيين جميعا"، ضارعا "إلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه".