تعازي ووفيات

الدكتور يوسف توفيق نعمه

Lebanon 24
08-09-2025 | 23:30
اشقاؤه: ميشال نعمه وعائلته (في المهجر)
الدكتور انطوان نعمه وعائلته
شقيقاته: جميلة نعمه
كلوديت نعمه
ارليت نعمه
ابناء شقيقيه: جوزيف نعمه وعائلته (في المهجر)
مانويل نعمه وعائلته
نيكول نعمه فرادا وعائلتها (في المهجر)
الدكتور جاد نعمه وعائلته
مكرم نعمه وعائلته
ماريا بيا نعمه حداد وعائلتها (في المهجر)
وعموم عائلات: نعمه، سمعان، رحال، غاريوس، دكاش، زلاقط، خشف، الحلو، باز، حداد، غارسيا، فرادا، خلوف وطيار
ينعون اليكم وفاة فقيدهم الغالي المرحوم 
الدكتور 
يوسف توفيق نعمه
والده المرحوم توفيق نعمه
والدته المرحومة انيسه بطرس سمعان
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الاثنين 8 ايلول 2025 في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر في كنيسة مار مخايل - الشياح.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في صالون كنيسة مار مخايل، الشياح. ويوم غد الثلاثاء 9 الجاري في يالون كنيسة مار تقلا، الحازميه ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.
