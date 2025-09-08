الدكتور يوسف توفيق نعمه

Advertisement

اشقاؤه: ميشال نعمه وعائلته (في المهجر)الدكتور انطوان نعمه وعائلتهشقيقاته: جميلة نعمهكلوديت نعمهارليت نعمهابناء شقيقيه: نعمه وعائلته (في المهجر)نعمه وعائلتهنيكول نعمه فرادا وعائلتها (في المهجر)الدكتور جاد نعمه وعائلتهمكرم نعمه وعائلتهماريا بيا نعمه حداد وعائلتها (في المهجر)وعموم عائلات: نعمه، سمعان، رحال، غاريوس، ، زلاقط، خشف، الحلو، باز، حداد، ، فرادا، خلوف وطيارينعون اليكم وفاة فقيدهم المرحومالدكتورنعمهوالده المرحوم توفيق نعمهوالدته المرحومة انيسه سمعانيحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الاثنين 8 ايلول 2025 في تمام الساعة الثالثة الظهر في - .تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في مخايل، الشياح. ويوم غد الثلاثاء 9 الجاري في يالون ، الحازميه ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.