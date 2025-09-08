28
o
بيروت
32
o
طرابلس
25
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
الدكتور يوسف توفيق نعمه
Lebanon 24
08-09-2025
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشقاؤه: ميشال نعمه وعائلته (في المهجر)
الدكتور انطوان نعمه وعائلته
شقيقاته: جميلة نعمه
كلوديت نعمه
ارليت نعمه
ابناء شقيقيه:
جوزيف
نعمه وعائلته (في المهجر)
Advertisement
مانويل
نعمه وعائلته
نيكول نعمه فرادا وعائلتها (في المهجر)
الدكتور جاد نعمه وعائلته
مكرم نعمه وعائلته
ماريا بيا نعمه حداد وعائلتها (في المهجر)
وعموم عائلات: نعمه، سمعان، رحال، غاريوس،
دكاش
، زلاقط، خشف، الحلو، باز، حداد،
غارسيا
، فرادا، خلوف وطيار
ينعون اليكم وفاة فقيدهم
الغالي
المرحوم
الدكتور
يوسف توفيق
نعمه
والده المرحوم توفيق نعمه
والدته المرحومة انيسه
بطرس
سمعان
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الاثنين 8 ايلول 2025 في تمام الساعة الثالثة
من بعد
الظهر في
كنيسة مار مخايل
-
الشياح
.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في
صالون كنيسة مار
مخايل، الشياح. ويوم غد الثلاثاء 9 الجاري في يالون
كنيسة مار تقلا
، الحازميه ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.
مواضيع ذات صلة
الشيخ يوسف الجربوع: إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في جميع مناطق السويداء وفقاً للأنظمة والقوانين السورية
Lebanon 24
الشيخ يوسف الجربوع: إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في جميع مناطق السويداء وفقاً للأنظمة والقوانين السورية
09/09/2025 08:44:27
09/09/2025 08:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ الدكتور رايموند فرانسيس: لماذا لم يمرض منذ 15 عامًا؟
Lebanon 24
سرّ الدكتور رايموند فرانسيس: لماذا لم يمرض منذ 15 عامًا؟
09/09/2025 08:44:27
09/09/2025 08:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الدكتور سامي خليل نجيم
Lebanon 24
الدكتور سامي خليل نجيم
09/09/2025 08:44:27
09/09/2025 08:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أدخلت العناية المركزة.. الفنانة سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعها الآن (صور)
Lebanon 24
أدخلت العناية المركزة.. الفنانة سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعها الآن (صور)
09/09/2025 08:44:27
09/09/2025 08:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كنيسة مار مخايل
صالون كنيسة مار
كنيسة مار تقلا
يوسف توفيق
مار مخايل
مانويل
الشياح
من بعد
تابع
قد يعجبك أيضاً
المحامي حسن الرفاعي
Lebanon 24
المحامي حسن الرفاعي
23:33 | 2025-09-08
08/09/2025 11:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
المربية الفاضلة عفت ابو حمدان البعيني
Lebanon 24
المربية الفاضلة عفت ابو حمدان البعيني
23:32 | 2025-09-08
08/09/2025 11:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بورقة نعوة غير تقليدية.. فنان لبناني ينعى والدته بكلمات مؤثرة: "حبتكن كلكن صلولها" (صورة)
Lebanon 24
بورقة نعوة غير تقليدية.. فنان لبناني ينعى والدته بكلمات مؤثرة: "حبتكن كلكن صلولها" (صورة)
04:47 | 2025-09-06
06/09/2025 04:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي
Lebanon 24
وفاة المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي
07:07 | 2025-09-03
03/09/2025 07:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيب والد عقيلة الرئيس ميشال سليمان
Lebanon 24
الموت يغيب والد عقيلة الرئيس ميشال سليمان
12:06 | 2025-09-01
01/09/2025 12:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
05:56 | 2025-09-08
08/09/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
05:21 | 2025-09-08
08/09/2025 05:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
23:33 | 2025-09-08
المحامي حسن الرفاعي
23:32 | 2025-09-08
المربية الفاضلة عفت ابو حمدان البعيني
04:47 | 2025-09-06
بورقة نعوة غير تقليدية.. فنان لبناني ينعى والدته بكلمات مؤثرة: "حبتكن كلكن صلولها" (صورة)
07:07 | 2025-09-03
وفاة المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي
12:06 | 2025-09-01
الموت يغيب والد عقيلة الرئيس ميشال سليمان
09:21 | 2025-09-01
والد عقيلة الرئيس ميشال سليمان في ذمة الله
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 08:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 08:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
09/09/2025 08:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24