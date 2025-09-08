Advertisement

تعازي ووفيات

المحامي حسن الرفاعي

Lebanon 24
08-09-2025 | 23:33
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم
﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾
صدق الله العظيم
بمزيدٍ من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره، ينعي آل الرفاعي في بعلبك ولبنان فقيدهم الغالي
المحامي حسن الرفاعي
الوزير والنائب الأسبق الذي أمضى حياته مدافعًا عن لبنان الكبير.
زوجته: المرحومة الأديبة نفيسة عريسي
أولاده:
المحامي حسان زوجته الدكتورة مهى أمين العريسي
الدكتور زياد في المهجر
الأستاذة ديمة زوجة المهندس عمار الرفاعي
أشقاؤه:
المرحومة الحاجة عربية الرفاعي
المرحوم الأستاذ محمد عبد الرؤوف الرفاعي
المحامي سامي الرفاعي
أحفاده: لين، حسن، نور، علي، ياسمين، و زياد رائد
يُصلّى على جثمانه الطاهر قبل ظهر يوم الخميس الموافق4/ 9/ 2025، ويُوارى الثرى في مدافن العائلة في بعلبك.
تُقبَل التعازي بعد الدفن، وفي اليومين الثاني والثالث في منزله في مدينة بعلبك.
كما تُقبَل التعازي في فندق راديسون بلو – دون فردان الطابق الأول يومي الاثنين و الثلثاء في 8
و9 أيلول 2025 من  الساعة 11 صباحاً ولغاية الساعة 1 بعد الضهر ومن الساعة 3 بعد الضهر و لغاية الساعة 7 مساءً.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24