المحامي حسن الرفاعي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾صدق الله العظيمبمزيدٍ من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره، ينعي آل في ولبنان فقيدهمالمحامي حسن الرفاعيالوزير والنائب الأسبق الذي أمضى حياته مدافعًا عن .زوجته: المرحومة الأديبة نفيسة عريسيأولاده:المحامي حسان زوجته الدكتورة مهى أمين العريسيالدكتور زياد في المهجرالأستاذة ديمة زوجة المهندس عمار الرفاعيأشقاؤه:المرحومة الحاجة عربية الرفاعيالمرحوم الرفاعيالمحامي سامي الرفاعيأحفاده: لين، حسن، نور، علي، ياسمين، و زياد رائديُصلّى على جثمانه الطاهر قبل ظهر يوم الخميس الموافق4/ 9/ 2025، ويُوارى الثرى في مدافن العائلة في بعلبك.تُقبَل التعازي بعد الدفن، وفي اليومين الثاني والثالث في منزله في .كما تُقبَل التعازي في فندق راديسون بلو – دون الطابق الأول يومي الاثنين و الثلثاء في 8و9 أيلول 2025 من الساعة 11 صباحاً ولغاية الساعة 1 بعد الضهر ومن الساعة 3 بعد الضهر و لغاية الساعة 7 مساءً.