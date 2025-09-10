Advertisement

تعازي ووفيات

بسام جيوفاني صباغ

Lebanon 24
10-09-2025 | 00:10
رقد على رجاء القيامة
بسام جيوفاني صباغ
زوجته: تاتيانا الكسندر بوتشاروفا
ابناه: جيوفاني صباغ
الِيساندرو صباغ
شقيقه: ابراهيم صباغ وزوجته باولا لامبرتي
شقيقته: مارلين صباغ وعائلتها (في المهجر)
ينعونه اليكم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الرابعة بعد ظهر الخميس 11 الجاري في كنيسة مار عبدا وفوقا - بعبدا
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار عبدا وفوقا - بعبدا من من الثانية عشرة لغاية السادسة
والجمعة 12 الجاري في صالون كنيسة مار عبدا وفوقا - بعبدا من الثانية عشرة لغاية السادسة
