بسام جيوفاني صباغ

رقد على رجاءبسام جيوفاني صباغزوجته: تاتيانا بوتشاروفاابناه: جيوفاني صباغالِيساندرو صباغشقيقه: صباغ وزوجته باولا لامبرتيشقيقته: مارلين صباغ وعائلتها (في المهجر)ينعونه اليكميحتفل بالصلاة لراحة نفسه الرابعة بعد ظهر الخميس 11 الجاري في مار عبدا وفوقا -تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في عبدا وفوقا - بعبدا من من الثانية عشرة لغاية السادسةوالجمعة 12 الجاري في صالون كنيسة مار عبدا وفوقا - بعبدا من الثانية عشرة لغاية السادسة