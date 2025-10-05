نويل موريس سليم كرو

Advertisement

زوجته: سهام مجيد نجارابنه: كريستيان وزوجته اديبة قيس وابنهما يانابنته: مريال كرواشقاؤه: عائلة المرحوم كرو (في المهجر)عائلة المرحومة جورجيت كرو (في المهجر)عائلة المرحوم كرو (في المهجر)عائلة المرحوم ريمون كرو (في المهجر)وعموم عائلات كرو، نجار، اصفر، قيس، ، نازار، وبلدوينعون اليكم وفاة فقيدهم المرحومنويل كرويحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 12 ظهراً يوم الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025 في البشارة للسريان ، المتحف قرب اوليفتي.تقبل التعازي في قبل الدفن وبعده من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية 6 مساءً ويوم الأربعاء ٨ الجاري ابتداءً من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة 6 مساءً.