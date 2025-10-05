Advertisement

تعازي ووفيات

نويل موريس سليم كرو

Lebanon 24
05-10-2025 | 16:17
زوجته: سهام مجيد نجار
ابنه: كريستيان وزوجته اديبة قيس وابنهما يان
ابنته: مريال كرو
اشقاؤه: عائلة المرحوم فرنسوا كرو (في المهجر)
عائلة المرحومة جورجيت كرو (في المهجر)
عائلة المرحوم جورج كرو (في المهجر)
عائلة المرحوم ريمون كرو (في المهجر)
وعموم عائلات كرو، نجار، اصفر، قيس، صفير، نازار، خوري وبلدو
ينعون اليكم وفاة فقيدهم الغالي المرحوم
نويل موريس سليم كرو
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 12 ظهراً يوم الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025 في كنيسة سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، المتحف قرب اوليفتي.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية 6 مساءً ويوم الأربعاء ٨ الجاري ابتداءً من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة 6 مساءً.
12:01 | 2025-10-03
