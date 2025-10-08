الدكتور بيار فؤاد لحود

Advertisement

من آمن بي وان مات فسيحيازوجة الفقيد: ریان دیب عماداولاده: ياسميناماركوالده: المهندس بیاروالدته: جمانا کميل شلهوبشقیقه: المهندس کميل وزوجته نتالي خضرا وعائلتهماشقيقتاه: الدكتورة نيكول الحودالمهندسة ميشيل لحودعمه: ارمند و لحودوعائلات لحود، شلهوب، عماد، خضرا وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات الشياح وكفرياسين ينعون اليكم فقيدهم المأسوف على شبابهالدكتور فؤاد لحودالراقد على رجاء يوم الاثنين 6 تشرين الاول 2025 مزوداً بالاسرار الالهية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة ظهر يوم الثلاثاء 7 الجاري في – الشياح.لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء. صلّوا لأجله.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار مخايل - الشياحابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الاربعاء 8 الجاري في صالون كنيسة مار مخايل – الشياح ابتداء من الساعة 11 من قبل الظهر لغاية الساعة 6 مساءً ويوم الخميس ٩ الجاري في صالون كنيسة مار شربل - كفرياسين ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة 6 مساءً.الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة.