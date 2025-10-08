24
تعازي ووفيات
الدكتور بيار فؤاد لحود
Lebanon 24
08-10-2025
|
22:49
A-
A+
من آمن بي وان مات فسيحيا
زوجة الفقيد: ریان دیب عماد
اولاده: ياسمينا
مارك
والده: المهندس
فؤاد
بیار
لحود
والدته: جمانا کميل شلهوب
شقیقه: المهندس کميل وزوجته نتالي خضرا وعائلتهما
شقيقتاه: الدكتورة نيكول الحود
المهندسة ميشيل لحود
عمه: ارمند و لحود
وعائلات لحود، شلهوب، عماد، خضرا وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات الشياح وكفرياسين ينعون اليكم فقيدهم
الغالي
المأسوف على شبابه
الدكتور
بيار
فؤاد لحود
الراقد على رجاء
القيامة
يوم الاثنين 6 تشرين الاول 2025 مزوداً بالاسرار الالهية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة
من بعد
ظهر يوم الثلاثاء 7 الجاري في
كنيسة
مار مخايل
– الشياح.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء. صلّوا لأجله.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار مخايل - الشياحابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الاربعاء 8 الجاري في صالون كنيسة مار مخايل – الشياح ابتداء من الساعة 11 من قبل الظهر لغاية الساعة 6 مساءً ويوم الخميس ٩ الجاري في صالون كنيسة مار شربل - كفرياسين ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة 6 مساءً.
الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة.
