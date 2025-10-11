22
شقيق الزميلة ليلى دندشي في ذمة الله
غيب الموت المهندس
فؤاد
دندشي شقيق الزميلة في" الوكالة
الوطنية للاعلام
" ليلى دندشي.
يصلى على جثمانه الطاهر عقب صلاة العشاء اليوم السبت الواقع فيه 11 تشرين الأول في
مسجد
عثمان بن عفان
، ويوارى في الثرى في مدافن الميناء الجديدة.
تقبل التعازي للرجال والنساء يومي الثاني والثالث في قاعة
جمعية مكارم
الأخلاق الإسلامية خلف مسجد الصديق - قبالة سرايا
طرابلس
(من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 6 مساء).
أسرة "
لبنان24
" تتقدم من الزميلة دندنشي بأحر التعازي، سائلة الله أن يسكنه فسيح جناته.
