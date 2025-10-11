شقيق الزميلة ليلى دندشي في ذمة الله

غيب الموت المهندس دندشي شقيق الزميلة في" الوكالة " ليلى دندشي.

يصلى على جثمانه الطاهر عقب صلاة العشاء اليوم السبت الواقع فيه 11 تشرين الأول في ، ويوارى في الثرى في مدافن الميناء الجديدة.





تقبل التعازي للرجال والنساء يومي الثاني والثالث في قاعة الأخلاق الإسلامية خلف مسجد الصديق - قبالة سرايا (من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 6 مساء).