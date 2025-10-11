Advertisement

تعازي ووفيات

شقيق الزميلة ليلى دندشي في ذمة الله

Lebanon 24
11-10-2025 | 13:00
غيب الموت المهندس فؤاد دندشي شقيق الزميلة في" الوكالة الوطنية للاعلام" ليلى دندشي.
يصلى على جثمانه الطاهر عقب صلاة العشاء اليوم السبت الواقع فيه 11 تشرين الأول في مسجد عثمان بن عفان، ويوارى في الثرى في مدافن الميناء الجديدة.


تقبل التعازي للرجال والنساء يومي الثاني والثالث في قاعة جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية خلف مسجد الصديق - قبالة سرايا طرابلس (من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 6 مساء).


أسرة "لبنان24" تتقدم من الزميلة دندنشي بأحر التعازي، سائلة الله أن يسكنه فسيح جناته.
