الموت يُغيّب والد الزميلة في الوكالة الوطنية للإعلام رنا شهاب الدين

غيّب الموت الحاج محمد عبدالمولى شهاب الدين، والد رئيسة دائرة الأنباء العامة في الوكالة الوطنيّة للأنباء الزميلة رنا شهاب الدين.

يصلى على جثمانه عقب 17 تشرين الاول في خلية الكائن في منطقة النويري حيث يوارى الثرى في مدافن الباشورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، للنساء والرجال في منزله الكائن في منطقة المزرعة مقابل الخلية السعودية، بناية وجركس، الطابق الثاني، ويوميّ الثاني والثالث السبت والاحد 18 و19 تشرين الاول للرجال والنساء بين صلاتيّ العصر والمغرب في قاعة البرغوث في مسجد الخاشقجي الكائن في منطقة قصقص.

يتقدّم " " بأحرّ التعازي من الزميلة رنا شهاب الدين ومن عائلتها.