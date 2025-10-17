Advertisement

تعازي ووفيات

الموت يُغيّب والد الزميلة في الوكالة الوطنية للإعلام رنا شهاب الدين

Lebanon 24
17-10-2025 | 08:14
Doc-P-1430666-638963113464383279.png
Doc-P-1430666-638963113464383279.png photos 0
غيّب الموت الحاج محمد عبدالمولى شهاب الدين، والد رئيسة دائرة الأنباء العامة في الوكالة الوطنيّة للأنباء الزميلة رنا شهاب الدين.
 
 
يصلى على جثمانه عقب صلاة الجمعة 17 تشرين الاول في مسجد خلية السعودية الكائن في منطقة النويري حيث يوارى الثرى في مدافن الباشورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، للنساء والرجال في منزله الكائن في منطقة المزرعة مقابل الخلية السعودية، بناية سعادة وجركس، الطابق الثاني، ويوميّ الثاني والثالث السبت والاحد 18 و19 تشرين الاول للرجال والنساء بين صلاتيّ العصر والمغرب في قاعة البرغوث في مسجد الخاشقجي الكائن في منطقة قصقص.
 
 
يتقدّم "لبنان 24" بأحرّ التعازي من الزميلة رنا شهاب الدين ومن عائلتها.
 
 
 
 
الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

صلاة الجمعة

لبنان 24

السعودية

السعود

المغرب

