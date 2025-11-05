24
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
ريموندا جرجي حبيب
Lebanon 24
05-11-2025
|
23:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
إبنها: متري
طرابلسي
Advertisement
إبنتها:
ميشلين
زوجة المحامي
إيلي
شبابي وعائلتها
أشقاوها: ميشال حبيب وعائلته
عائلة المرحوم جبرايل حبيب (في المهجر)
شقيقاتها: أنجيل أرملة المرحوم الياس مسلم وعائلتها
عائلة المرحومة لودي متري
وأنسباؤهم ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومة
ريموندا جرجي حبيب
ارملة المرحوم ميخايل طرابلسي
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية
من بعد
ظهر يوم الخميس 6 الجاري في
كنيسة القديس ديمتريوس
للروم
الارثوذكس
(مارمتر)، الاشرفية حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في
صالون الكنيسة
إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الجمعة 7 الجاري في صالون
كنيسة
القديس ديمتريوس
للروم الارثوذكس (مارمتر)، الاشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
مواضيع ذات صلة
قتلى وجرجى بتحطم طائرة عقب إقلاعها في ولاية كنتاكي الأميركية (فيديو)
Lebanon 24
قتلى وجرجى بتحطم طائرة عقب إقلاعها في ولاية كنتاكي الأميركية (فيديو)
13/11/2025 13:00:27
13/11/2025 13:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إرجاء استجواب القاضي طارق البيطار أمام القاضي حبيب رزق الله إلى يوم الخميس (النهار)
Lebanon 24
إرجاء استجواب القاضي طارق البيطار أمام القاضي حبيب رزق الله إلى يوم الخميس (النهار)
13/11/2025 13:00:27
13/11/2025 13:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حبيب: هذا دليل ثقة المجتمع الدولي بالرئيس عون
Lebanon 24
حبيب: هذا دليل ثقة المجتمع الدولي بالرئيس عون
13/11/2025 13:00:27
13/11/2025 13:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الدكتورة نعمت حبيب غندور
Lebanon 24
الدكتورة نعمت حبيب غندور
13/11/2025 13:00:27
13/11/2025 13:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كنيسة القديس ديمتريوس
القديس ديمتريوس
صالون الكنيسة
الارثوذكس
طرابلسي
الكنيست
ديمتري
طرابلس
قد يعجبك أيضاً
فادي شفيق بولس
Lebanon 24
فادي شفيق بولس
23:38 | 2025-11-12
12/11/2025 11:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
المحامية نجاة خليل جريج
Lebanon 24
المحامية نجاة خليل جريج
23:36 | 2025-11-12
12/11/2025 11:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
والد الزميل عبدو الحلو في ذمة الله
Lebanon 24
والد الزميل عبدو الحلو في ذمة الله
13:23 | 2025-11-10
10/11/2025 01:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مهاة عبد الله خليل روفائيل
Lebanon 24
مهاة عبد الله خليل روفائيل
23:39 | 2025-11-06
06/11/2025 11:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نهشها مرض السرطان... الموت يُغيّب الصحافية منى زيادة: طوت كتاب عمرها على صفحته الـ65
Lebanon 24
نهشها مرض السرطان... الموت يُغيّب الصحافية منى زيادة: طوت كتاب عمرها على صفحته الـ65
10:03 | 2025-11-04
04/11/2025 10:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:52 | 2025-11-12
12/11/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
13:00 | 2025-11-12
12/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
07:30 | 2025-11-12
12/11/2025 07:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
23:38 | 2025-11-12
فادي شفيق بولس
23:36 | 2025-11-12
المحامية نجاة خليل جريج
13:23 | 2025-11-10
والد الزميل عبدو الحلو في ذمة الله
23:39 | 2025-11-06
مهاة عبد الله خليل روفائيل
10:03 | 2025-11-04
نهشها مرض السرطان... الموت يُغيّب الصحافية منى زيادة: طوت كتاب عمرها على صفحته الـ65
11:49 | 2025-11-02
بحضور رسمي تقدّمه مرقص.. مأتم رسمي لوالد زوجة المدير العام لرئاسة الجمهورية
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 13:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 13:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 13:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24