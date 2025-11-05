Advertisement

تعازي ووفيات

ريموندا جرجي حبيب

Lebanon 24
05-11-2025 | 23:40
A-
A+
Doc-P-1441576-638986128989125272.jpg
Doc-P-1441576-638986128989125272.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إبنها: متري طرابلسي
Advertisement
إبنتها: ميشلين زوجة المحامي إيلي شبابي وعائلتها
أشقاوها: ميشال حبيب وعائلته
عائلة المرحوم جبرايل حبيب (في المهجر)
شقيقاتها: أنجيل أرملة المرحوم الياس مسلم وعائلتها 
عائلة المرحومة لودي متري
وأنسباؤهم ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومة
ريموندا جرجي حبيب
ارملة المرحوم ميخايل طرابلسي
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس 6 الجاري في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مارمتر)، الاشرفية حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الجمعة 7 الجاري في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مارمتر)، الاشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
مواضيع ذات صلة
قتلى وجرجى بتحطم طائرة عقب إقلاعها في ولاية كنتاكي الأميركية (فيديو)
lebanon 24
13/11/2025 13:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إرجاء استجواب القاضي طارق البيطار أمام القاضي حبيب رزق الله إلى يوم الخميس (النهار)
lebanon 24
13/11/2025 13:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حبيب: هذا دليل ثقة المجتمع الدولي بالرئيس عون
lebanon 24
13/11/2025 13:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الدكتورة نعمت حبيب غندور
lebanon 24
13/11/2025 13:00:27 Lebanon 24 Lebanon 24

كنيسة القديس ديمتريوس

القديس ديمتريوس

صالون الكنيسة

الارثوذكس

طرابلسي

الكنيست

ديمتري

طرابلس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:38 | 2025-11-12
23:36 | 2025-11-12
13:23 | 2025-11-10
23:39 | 2025-11-06
10:03 | 2025-11-04
11:49 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24