ريموندا جرجي حبيب

Advertisement

إبنها: متريإبنتها: زوجة المحامي شبابي وعائلتهاأشقاوها: ميشال حبيب وعائلتهعائلة المرحوم جبرايل حبيب (في المهجر)شقيقاتها: أنجيل أرملة المرحوم الياس مسلم وعائلتهاعائلة المرحومة لودي متريوأنسباؤهم ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومةريموندا جرجي حبيبارملة المرحوم ميخايل طرابلسييحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية ظهر يوم الخميس 6 الجاري في للروم (مارمتر)، الاشرفية حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الجمعة 7 الجاري في صالون للروم الارثوذكس (مارمتر)، الاشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.