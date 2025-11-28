Advertisement

تعازي ووفيات

المحامي ألبير إبراهيم فرحات في ذمة الله.. وهذه مواعيد التعازي

Lebanon 24
28-11-2025
توفي المحامي ألبير إبراهيم فرحات، وسيتم استقبال التعازي اليوم الجمعة 28 تشرين الثاني 2025 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الجناح قرب مبنى أمن الدولة، من الساعة الثالثة حتى السادسة مساءً، وكذلك يوم الأحد المقبل الواقع في 30 تشرين الثاني (ذكرى الأسبوع) في مبنى حسينية الوقف في برج البراجنة، من الساعة التاسعة حتى الحادية عشرة صباحًا.
