24
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
المحامي ألبير إبراهيم فرحات في ذمة الله.. وهذه مواعيد التعازي
Lebanon 24
28-11-2025
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي المحامي ألبير
إبراهيم فرحات
، وسيتم استقبال التعازي اليوم الجمعة 28 تشرين الثاني 2025 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الجناح قرب مبنى
أمن الدولة
، من الساعة الثالثة حتى السادسة مساءً، وكذلك
يوم الأحد
المقبل الواقع في 30 تشرين الثاني (ذكرى الأسبوع) في مبنى
حسينية
الوقف في
برج البراجنة
، من الساعة التاسعة حتى الحادية عشرة صباحًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلان مواعيد استقبال التعازي بوفاة مؤسس مركز سرطان الأطفال جوزف عسيلي
Lebanon 24
إعلان مواعيد استقبال التعازي بوفاة مؤسس مركز سرطان الأطفال جوزف عسيلي
28/11/2025 19:07:08
28/11/2025 19:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يقدّم التعازي لعائلة الخطيب ويؤكد على إرثه الوطني والقيمي
Lebanon 24
حزب الله يقدّم التعازي لعائلة الخطيب ويؤكد على إرثه الوطني والقيمي
28/11/2025 19:07:08
28/11/2025 19:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله
Lebanon 24
السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله
28/11/2025 19:07:08
28/11/2025 19:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... فنانٌ عربيّ كبير في ذمة الله
Lebanon 24
بالصورة... فنانٌ عربيّ كبير في ذمة الله
28/11/2025 19:07:08
28/11/2025 19:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إبراهيم فرحات
برج البراجنة
أمن الدولة
يوم الأحد
البراجنة
حسينية
فرحات
العلم
قد يعجبك أيضاً
في بيان.. بهية الحريري تنعى الرئيسة المؤسسة للـAUST هيام صقر
Lebanon 24
في بيان.. بهية الحريري تنعى الرئيسة المؤسسة للـAUST هيام صقر
15:53 | 2025-11-25
25/11/2025 03:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل مؤسِّسة الـ"AUST" هِيام صقر… الجامعة تنعاها وتعد بالمضي في رسالتها
Lebanon 24
رحيل مؤسِّسة الـ"AUST" هِيام صقر… الجامعة تنعاها وتعد بالمضي في رسالتها
11:08 | 2025-11-25
25/11/2025 11:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله
Lebanon 24
السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله
01:26 | 2025-11-24
24/11/2025 01:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وداع رسمي للمدير العام السابق للآثار كميل الأسمر في جبيل
Lebanon 24
وداع رسمي للمدير العام السابق للآثار كميل الأسمر في جبيل
12:55 | 2025-11-23
23/11/2025 12:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تشييع النائب والوزير السابق زاهر الخطيب في شحيم
Lebanon 24
تشييع النائب والوزير السابق زاهر الخطيب في شحيم
09:52 | 2025-11-19
19/11/2025 09:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
14:00 | 2025-11-27
27/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
15:01 | 2025-11-27
27/11/2025 03:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
15:53 | 2025-11-25
في بيان.. بهية الحريري تنعى الرئيسة المؤسسة للـAUST هيام صقر
11:08 | 2025-11-25
رحيل مؤسِّسة الـ"AUST" هِيام صقر… الجامعة تنعاها وتعد بالمضي في رسالتها
01:26 | 2025-11-24
السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله
12:55 | 2025-11-23
وداع رسمي للمدير العام السابق للآثار كميل الأسمر في جبيل
09:52 | 2025-11-19
تشييع النائب والوزير السابق زاهر الخطيب في شحيم
06:46 | 2025-11-18
الموت يُغيّب نائباً لبنانيّاً سابقاً (صورة)
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 19:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 19:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 19:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24