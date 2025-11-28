المحامي ألبير إبراهيم فرحات في ذمة الله.. وهذه مواعيد التعازي

Advertisement

توفي المحامي ألبير ، وسيتم استقبال التعازي اليوم الجمعة 28 تشرين الثاني 2025 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الجناح قرب مبنى ، من الساعة الثالثة حتى السادسة مساءً، وكذلك المقبل الواقع في 30 تشرين الثاني (ذكرى الأسبوع) في مبنى الوقف في ، من الساعة التاسعة حتى الحادية عشرة صباحًا.