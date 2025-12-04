Advertisement

تعازي ووفيات

حادث سير ينهي حياة الشاب محمود حجازي على طريق الناعمة

Lebanon 24
04-12-2025 | 05:38
خيّم الحزن على مدينة الميناءطرابلس بعد وفاة الشاب محمود حجازي ليل أمس، إثر حادث سير أليم وقع في منطقة الناعمة – قضاء الشوف.
وقد ترك رحيله المفاجئ حزن عميق في قلوب عائلته وأصدقائه وأبناء منطقته، وسط حالة من الأسى على خسارة شاب في مقتبل العمر.
