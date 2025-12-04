23
تعازي ووفيات
حادث سير ينهي حياة الشاب محمود حجازي على طريق الناعمة
Lebanon 24
04-12-2025
|
05:38
خيّم الحزن على
مدينة الميناء
–
طرابلس
بعد وفاة الشاب
محمود حجازي
ليل أمس، إثر حادث سير أليم وقع في منطقة
الناعمة
– قضاء
الشوف
.
وقد ترك رحيله المفاجئ حزن عميق في قلوب عائلته وأصدقائه وأبناء منطقته، وسط حالة من الأسى على خسارة شاب في مقتبل العمر.
