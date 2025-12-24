تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

رحيل محمد بكري… خسارة كبيرة للسينما والمسرح الفلسطيني

Lebanon 24
24-12-2025 | 14:09
A-
A+
Doc-P-1459540-639022074011574918.webp
Doc-P-1459540-639022074011574918.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفّي الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري، الأربعاء، عن 72 عامًا بعد صراع مع المرض، وفق ما أفادت عائلته وكالة فرانس برس. وأكد مستشفى نهاريا الحكومي شمال إسرائيل أن بكري كان يعاني أمراضًا في القلب والرئتين.

ويُعدّ بكري من أبرز روّاد المسرح والسينما الفلسطينيين، إذ شكّل إرثه الفني شهادة جريئة تمزج بين الإبداع والموقف السياسي، محوّلًا الكاميرا إلى أداة توثيق ومساءلة. وُلد عام 1953 في قرية البعنة في الجليل، وغالبًا ما وضعه دفاعه العلني عن القضية الفلسطينية في مواجهة مباشرة مع السلطات الإسرائيلية.

شارك في عشرات الأعمال الفلسطينية، وحضر في أفلام إسرائيلية ودولية، منها أعمال للمخرج كوستا غافراس، والإخوين باولو تافياني وفيتوريو تافياني، كما ظهر في الموسم الثالث من المسلسل الفرنسي مكتب الأساطير. ونال إشادة واسعة عن دوره في فيلم وراء الجدران.

أما شهرته العالمية الأوسع فجاءت مع فيلمه الوثائقي جنين، جنين، الذي وثّق فيه آثار اجتياح مخيم جنين عام 2002. تعرّض الفيلم لملاحقات قضائية طويلة في إسرائيل قبل حظره عام 2022، رغم حصوله على جوائز دولية عدّة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: خسارة طبطبائي كبيرة جداً
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريحات نارية وصراع داخلي في "ليفربول": فهل اقترب محمد صلاح من الرحيل؟
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد عبده يحتفل بعقد قران نجله بدر وسط فرحة كبيرة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة شؤون الأسرى: استشهاد الأسير الفلسطيني محمد حسين غوادرة من محافظة جنين داخل سجون الاحتلال (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 23:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

وكالة فرانس برس

الفلسطيني محمد

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

في إسرائيل

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2025-12-24
Lebanon24
13:24 | 2025-12-24
Lebanon24
11:56 | 2025-12-24
Lebanon24
10:12 | 2025-12-24
Lebanon24
08:39 | 2025-12-24
Lebanon24
07:50 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24