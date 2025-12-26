تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
رحيل جراح الأعصاب اللبناني العالمي فلاح بشارة مارون
Lebanon 24
26-12-2025
|
06:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيب الموت جراح الأعصاب اللبناني العالمي البروفسور فلاح بشارة مارون، أحد أبرز روّاد طب وجراحة الأعصاب في
كندا
والعالم، بعد مسيرة امتدّت لأكثر من خمسة عقود من العطاء العلمي والإنساني.
وُلد مارون في بيت مري عام 1935، وتخرّج في
كلية الطب
في جامعة القديس يوسف، قبل أن يتابع اختصاصه في مونتريال. عام 1967، قصد مدينة سانت جونز في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور لإقامة طبية مؤقتة، تحوّلت إلى استقرار دائم ومسيرة استثنائية، تولّى خلالها رئاسة قسم جراحة الأعصاب منذ عام 1968 لنحو أربعين عامًا، وكان لفترة طويلة
الجراح
الوحيد في
المقاطعة
.
تميّز بريادته في جراحة الصرع، إذ أجرى عام 1970 أول عملية من نوعها في المقاطعة، وأسهم في تطوير التعليم الطبي والبرامج السريرية في جامعة ميموريال، إلى جانب إطلاق مبادرات تدريبية ووقائية في علوم الأعصاب.
خلّف الراحل إرثًا علميًا غنيًا، شمل عشرات الأبحاث والمحاضرات الدولية، ونال أرفع الأوسمة، أبرزها وسام
الأرز
الوطني، وسام كندا، ووسام نيوفاوندلاند ولابرادور، إضافة إلى جائزة شارلز درايك عن مجمل عطائه.
برحيله، يخسر
لبنان
أحد أبرز أعلامه في الاغتراب، ويودّع العالم الطبي قامة علمية وإنسانية تركت أثرًا عميقًا ودائمًا.
متفرقات
