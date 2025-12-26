تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

رحيل جراح الأعصاب اللبناني العالمي فلاح بشارة مارون

Lebanon 24
26-12-2025 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1460143-639023518212104108.webp
Doc-P-1460143-639023518212104108.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيب الموت جراح الأعصاب اللبناني العالمي البروفسور فلاح بشارة مارون، أحد أبرز روّاد طب وجراحة الأعصاب في كندا والعالم، بعد مسيرة امتدّت لأكثر من خمسة عقود من العطاء العلمي والإنساني.

وُلد مارون في بيت مري عام 1935، وتخرّج في كلية الطب في جامعة القديس يوسف، قبل أن يتابع اختصاصه في مونتريال. عام 1967، قصد مدينة سانت جونز في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور لإقامة طبية مؤقتة، تحوّلت إلى استقرار دائم ومسيرة استثنائية، تولّى خلالها رئاسة قسم جراحة الأعصاب منذ عام 1968 لنحو أربعين عامًا، وكان لفترة طويلة الجراح الوحيد في المقاطعة.

تميّز بريادته في جراحة الصرع، إذ أجرى عام 1970 أول عملية من نوعها في المقاطعة، وأسهم في تطوير التعليم الطبي والبرامج السريرية في جامعة ميموريال، إلى جانب إطلاق مبادرات تدريبية ووقائية في علوم الأعصاب.

خلّف الراحل إرثًا علميًا غنيًا، شمل عشرات الأبحاث والمحاضرات الدولية، ونال أرفع الأوسمة، أبرزها وسام الأرز الوطني، وسام كندا، ووسام نيوفاوندلاند ولابرادور، إضافة إلى جائزة شارلز درايك عن مجمل عطائه.

برحيله، يخسر لبنان أحد أبرز أعلامه في الاغتراب، ويودّع العالم الطبي قامة علمية وإنسانية تركت أثرًا عميقًا ودائمًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رحيل مصمم عالمي.. ودع الحياة محاطاً بعائلته
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
جراحة روبوتية عن بُعد تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان إلى بكركي للقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي سيستبقيه على مائدة العشاء
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع بين الرئيس جوزاف عون والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي في قصر بعبدا
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 22:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تعازي ووفيات

كلية الطب

المقاطعة

الجراح

لبنان

الأرز

العلم

جامع

شارل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:23 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:33 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:28 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:27 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:53 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
15:23 | 2025-12-24
Lebanon24
22:33 | 2025-12-23
Lebanon24
22:28 | 2025-12-22
Lebanon24
22:27 | 2025-12-22
Lebanon24
14:53 | 2025-12-21
Lebanon24
14:51 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24