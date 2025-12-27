ماري باكون شيطو
نصري فيكتور وليزا شيطو
إميل وكانيسيا شيطو و أزّايا
ماريا تيكزيرا، مدبرة منزله المخلصة
وكذلك العائلات القريبة والأنسباء والأصدقاء في سويسرا
، وفي اليونان
ولبنان
ينعون ببالغ الحزن والأسى
ريمون شيطو
الذي انتقل بسلام يوم الثلاثاء في 23 كانون الأول 2025 عن عمر ناهز 79 عاماً.
سيسجى جثمانه في كنيسة
لا كلوز (موريه)، جادة لا كلوز، في جنيف
89
وترغب العائلة بإقامة مراسم الدفن في جو من الخصوصية بتاريخ 29 كانون الأول 2025 الساعة 10 صباحاً.
وسينظم حفل تأبين في وقت لاحق
ldjanian@gmail.com
what's up. 0033683035418