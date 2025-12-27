ماري باكون شيطو

نصري فيكتور وليزا شيطو

إميل وكانيسيا شيطو و أزّايا

ماريا تيكزيرا، مدبرة منزله المخلصة

وكذلك العائلات القريبة والأنسباء والأصدقاء في ، وفي ولبنان

ينعون ببالغ الحزن والأسى

ريمون شيطو

الذي انتقل بسلام يوم الثلاثاء في 23 كانون الأول 2025 عن عمر ناهز 79 عاماً.

سيسجى جثمانه في لا كلوز (موريه)، جادة لا كلوز، في 89

وترغب العائلة بإقامة مراسم الدفن في جو من الخصوصية بتاريخ 29 كانون الأول 2025 الساعة 10 صباحاً.

وسينظم حفل تأبين في وقت لاحق

ldjanian@gmail.com

what's up. 0033683035418

Advertisement