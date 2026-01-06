تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تعازي ووفيات
وفاة الزميل في الوكالة الوطنية للإعلام علي حسين داوود
Lebanon 24
06-01-2026
|
02:29
توفي الزميل في
الوكالة الوطنية للإعلام
-
مكتب النبطية
علي حسين
داوود من بلدة
يحمر
الشقيف
.
"
لبنان 24
" يتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي.
