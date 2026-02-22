وفاة القاضي الدكتور يوسف حنا نصر

توفي اليوم رئيس غرفة في شرفاً والمستشار القانوني لدى رئاسة ، القاضي الدكتور نصر.



تُقام الصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء 24 الجاري في القديسة مورا بقرزلا – ، حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.



تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً، ويوم الأربعاء 25 الجاري في صالون – انطلياس، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.



أسرة " " تتقدم بالتعازي لعائلة الفقيد ولرئاسة مجلس الوزراء.

