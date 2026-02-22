تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
تعازي ووفيات
وفاة القاضي الدكتور يوسف حنا نصر
Lebanon 24
22-02-2026
|
10:52
photos
توفي اليوم رئيس غرفة في
مجلس شورى الدولة
شرفاً والمستشار القانوني لدى رئاسة
مجلس الوزراء
، القاضي الدكتور
يوسف حنا
نصر.
تُقام الصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء 24 الجاري في
كنيسة
القديسة مورا بقرزلا –
عكار
، حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في
صالون الكنيسة
ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً، ويوم الأربعاء 25 الجاري في صالون
كنيسة مار الياس
– انطلياس، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
أسرة "
لبنان 24
" تتقدم بالتعازي لعائلة الفقيد ولرئاسة مجلس الوزراء.
