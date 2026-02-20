زوجها: المهندس قربان

شقيقتها: فدوى زوجة المرحوم فريد كحالة وعائلتها

أشقاؤها: عائلة المرحوم سعيد

كميل بستاني وعائلته

سلفها: فوزي أمين قربان وعائلته

بنت حماها: هند أرملة المرحوم نصر وعائلتها

وعموم عائلات: بستاني، قربان، كحالة، شماس، نصر وعموم عائلات وعين السنديانة والدبيه ينعون إليكم المرحومة

سهام حليم بستاني

إبنتها المرحومة سلينا سامي قربان

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة في 20 شباط 2026 في مارجرجس، الشوير.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في ويوم الاحد في 22 الجاري من الساعة الثانية عشرة ظهرا لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون النياح شارع المكحول، راس .

