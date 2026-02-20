تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سهام حليم بستاني

Lebanon 24
20-02-2026 | 16:14
سهام حليم بستاني
زوجها: المهندس سامي أمين قربان
شقيقتها: فدوى زوجة المرحوم فريد كحالة وعائلتها
أشقاؤها: عائلة المرحوم سعيد بستاني
كميل بستاني وعائلته
سلفها: فوزي أمين قربان وعائلته
بنت حماها: هند أرملة المرحوم نديم نصر وعائلتها
وعموم عائلات: بستاني، قربان، كحالة، شماس، نصر وعموم عائلات الشوير وعين السنديانة والدبيه ينعون إليكم المرحومة
سهام حليم بستاني
إبنتها المرحومة سلينا سامي قربان
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة في 20 شباط 2026 في كنيسة مارجرجس، الشوير.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة ويوم الاحد في 22 الجاري من الساعة الثانية عشرة ظهرا لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة سيدة النياح شارع المكحول، راس بيروت.
