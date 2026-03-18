رقد على رجاء القيامة
المأسوف عليه المرحوم
سليم جوزف فرعون
والدته المرحومة اولغا مسعد
زوجته: هيكات نبيه
مسعد
شقيقته: نورما ارملة المرحوم بيار
جحا واولادها:
لينا زوجة جاك معلوف
وعائلتهما
سندرا حجا وعائلتها
عماته: اولاد المرحومة فيكتوريا فياض
وعائلاتهم
اولاد المرحومة اوجيني زعتر وعائلاتهم
إبن حميه
: كلود نبيه مسعد وزوجته نورا خياط وعائلتهما
إبنة حميه: البين زوجة سيريل يارد
ومن ينتسب اليهم ينعونه اليكم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء ۱۷ الجاري في كنيسة
ماريوسف، الحدث ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر في صالون كنيسة مار
يوسف، الحدث.