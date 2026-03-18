سليم جوزف فرعون

رقد على رجاء المأسوف عليه المرحوم

سليم

والدته المرحومة اولغا مسعد

زوجته: هيكات مسعد

شقيقته: نورما ارملة المرحوم جحا واولادها:

لينا زوجة جاك وعائلتهما

سندرا حجا وعائلتها

عماته: اولاد المرحومة فيكتوريا وعائلاتهم

اولاد المرحومة اوجيني زعتر وعائلاتهم

إبن : كلود نبيه مسعد وزوجته نورا خياط وعائلتهما

إبنة حميه: البين زوجة سيريل يارد

ومن ينتسب اليهم ينعونه اليكم

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء ۱۷ الجاري في ماريوسف، الحدث ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر في يوسف، الحدث.

