وفاة المهندسة لارا جاك جميّل الجميل

غيّب الموت، المهندسة لارا جاك جميّل الجميل، الراقدة يوم الأربعاء 3 حزيران 2026.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الـ4 من بعد ظهر يوم الخميس 4 حزيران الجاري، وذلك في المعونات - .

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تقبل التعازي في يوم الخميس 4 حزيران الجاري قبل الدفن وبعده ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية الـ7 مساء، ويوم الجمعة 5 حزيران ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الـ7 مساء.