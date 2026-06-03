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تعازي ووفيات
وفاة المهندسة لارا جاك جميّل الجميل
Lebanon 24
03-06-2026
|
13:58
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غيّب الموت، المهندسة لارا جاك جميّل الجميل، الراقدة يوم الأربعاء 3 حزيران 2026.
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الـ4 من بعد ظهر يوم الخميس 4 حزيران الجاري، وذلك في
كنيسة سيدة
المعونات -
عين الخروبة
.
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تقبل التعازي في
صالون الكنيسة
يوم الخميس 4 حزيران الجاري قبل الدفن وبعده ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية الـ7 مساء، ويوم الجمعة 5 حزيران ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الـ7 مساء.
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