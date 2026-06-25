منى ميشال نوفل

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رقدت على رجاء المرحومةمنى ميشال نوفلأرملة المرحوم الاستاذ اميل الياس الشرتونيأولادها الاستاذة ميرنا زوجة المهندس زياد القسيس وأولادهماالاستاذ زوجته المحامية ألسا غريَب وأولادهماالاستاذ جورجالاستاذشقيقها الدكتور بيار نوفل زوجته غنى ملكي وأولادهما وعائلاتهمشقيقاتها ليلى أرملة المرحوم بيار ريشا وأولادهما وعائلاتهمندى زوجة زيادة وأولادهما وعائلاتهمغادة أرملة المرحوم سامي جبور وأولادهما وعائلاتهميصل الجثمان الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة 26 حزيران 2026 الى كاتدرائية مارجرجس ، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة بعد الظهر ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في بسوس.تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى موعد الدفن ويوم السبت 27 منه ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية، وسط . ويوم الاحد 28 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء في صالون أخوية الام الحزينة، بسوس.