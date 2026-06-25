رقدت على رجاء القيامة
المرحومة
منى ميشال نوفل
أرملة المرحوم الاستاذ اميل الياس الشرتوني
أولادها الاستاذة ميرنا زوجة المهندس زياد القسيس وأولادهما
الاستاذ ايلي
زوجته المحامية ألسا غريَب وأولادهما
الاستاذ جورج
الاستاذ بيار
شقيقها الدكتور بيار نوفل زوجته غنى ملكي وأولادهما وعائلاتهم
شقيقاتها ليلى أرملة المرحوم بيار ريشا وأولادهما وعائلاتهم
ندى زوجة نديم
زيادة وأولادهما وعائلاتهم
غادة أرملة المرحوم سامي جبور وأولادهما وعائلاتهم
يصل الجثمان الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة 26 حزيران 2026 الى كاتدرائية مارجرجس المارونية
، وسط بيروت
حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة بعد الظهر ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في بسوس.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى موعد الدفن ويوم السبت 27 منه ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية، وسط بيروت
. ويوم الاحد 28 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء في صالون أخوية الام الحزينة، بسوس.