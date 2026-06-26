ابن الفقيدة: ميشال زوجته بيلار بوتيرو وابنه: تايغر
ابنتاها: ريتا زوجة جيرار شنطرو وأولادها: ميشال، مارك وصوفي
باولا زوجة فيليب كَرن واولادها: كاتيا وليام
أشقاؤها: بيار
زوجته ماري مادلين حايك واولادهما: رونالد وباسكال وعائلاتهم
أولاد المرحوم انطوان زوجته المرحومة لور براغيت : جان ميشال و آن ماري
وعائلاتهم
دولي الريس
ارملة المرحوم لويس واولادها: كاترين ولوسيان وعائلاتهم
شقيقتاها:
مارسيل ارملة المرحوم جورج
عرامية وبناتها : كارول ، جويل ، باسكال و ماري ميشال وعائلاتهم
اولاد المرحومة رينيه زوجة المرحوم ريمون بجاني
: كابريال، روجيه، مارسيل و جيرار وعائلاتهم
وعموم عائلات: الشدياق، فرح، الخوري
، بوتيرو، شنطرو، كَرن، حايك، براغيت، الريس، عرامية، بجاني وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
كلير نخله الشدياق
أرملة المرحوم موريس يواكيم فرح
تقبل التعازي في صالون كنيسة
مارمارون، الجميزة، يوم الجمعة 26 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً
ويوم السبت 27 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة بعد الظهر في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة.