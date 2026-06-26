كلير نخله الشدياق

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ابن الفقيدة: ميشال زوجته بيلار بوتيرو وابنه: تايغرابنتاها: ريتا زوجة جيرار شنطرو وأولادها: ميشال، مارك وصوفيباولا زوجة فيليب كَرن واولادها: كاتيا وليامأشقاؤها: زوجته ماري مادلين حايك واولادهما: رونالد وباسكال وعائلاتهمأولاد المرحوم انطوان زوجته المرحومة لور براغيت : جان ميشال و وعائلاتهمدولي ارملة المرحوم لويس واولادها: كاترين ولوسيان وعائلاتهمشقيقتاها:مارسيل ارملة المرحوم عرامية وبناتها : كارول ، جويل ، باسكال و ماري ميشال وعائلاتهماولاد المرحومة رينيه زوجة المرحوم ريمون : كابريال، روجيه، مارسيل و جيرار وعائلاتهموعموم عائلات: الشدياق، فرح، ، بوتيرو، شنطرو، كَرن، حايك، براغيت، الريس، عرامية، بجاني وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةكلير نخله الشدياقأرملة المرحوم موريس يواكيم فرحتقبل التعازي في صالون مارمارون، الجميزة، يوم الجمعة 26 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءًويوم السبت 27 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة بعد الظهر في صالون كنيسة مارمارون، الجميزة.