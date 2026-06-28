إبنتاها: سنثيا زوجة سليم بركات
وإبنهما: ران
جويس
انجليزس
أشقاؤها: عائلة المرحوم جاك خياط
المرحوم فريدي خياط
المرحوم فريد خياط
شقيقتها: مهى خياط ارملة المرحوم موسى صوابيني وعائلتها
سلفها: المرحوم جورج
انجليزس
وعموم عائلات : انجليزس، خياط، طاسو، بركات
، صوابيني، برامكي ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم على رجاء القيامة
المرحومة
جاكلين جورج خياط
ارملة قسطنطين
انجليزس
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 26 حزيران 2026 متممة واجباتها الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين 29 الجاري في كنيسة
نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت
، شارع المكحول.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء
تقبل التعازي قبل الدفن الدفن وبعده في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت، شارع المكحول ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة بعد الظهر.