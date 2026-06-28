جاكلين جورج خياط

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إبنتاها: سنثيا زوجة وإبنهما: رانانجليزسأشقاؤها: عائلة المرحوم جاك خياطالمرحوم فريدي خياطالمرحوم فريد خياطشقيقتها: مهى خياط ارملة المرحوم موسى صوابيني وعائلتهاسلفها: المرحوم انجليزسوعموم عائلات : انجليزس، خياط، طاسو، ، صوابيني، برامكي ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم على رجاء المرحومةجاكلينارملة انجليزسالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 26 حزيران 2026 متممة واجباتها . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين 29 الجاري في نياح السيدة الارثوذكسية، راس ، شارع المكحول.لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاءتقبل التعازي قبل الدفن الدفن وبعده في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت، شارع المكحول ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة بعد الظهر.