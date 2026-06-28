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تعازي ووفيات

ليزا الياس سلوم شمعه

Lebanon 24
28-06-2026 | 22:30
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ليزا الياس سلوم شمعه
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إبنها: جان بيار وزوجته زينه زكا وعائلتهما
إبنتاها: ساندرا
أنوشكا زوجة مارك شحاده وعائلتهما (في المهجر)
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شقيقها: رئيف وعائلته (في الوطن والمهجر)
شقيقاتها : أولاد المرحومة سعاد زوجة المرحوم رامو عطيّه وعائلاتهم 
هدى زوجة بيار غانم وعائلتهما
ألين زوجة مانفريد بانهولزر وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومة
ليزا الياس سلوم شمعه
أرملة المرحوم الياس شكري جبر
تقام الصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الإثنين 29 الجاري في كنيسة مارأنطونيوس الكبير، بيت شباب .
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة الثانية عشرة قبل الظهر لغاية السابعة مساءً في صالون الكنيسة.
 
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