ليزا الياس سلوم شمعه

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إبنها: وزوجته زينه زكا وعائلتهماإبنتاها: ساندرازوجة وعائلتهما (في المهجر)شقيقها: رئيف وعائلته (في الوطن والمهجر)شقيقاتها : أولاد المرحومة سعاد زوجة المرحوم رامو عطيّه وعائلاتهمهدى زوجة وعائلتهماألين زوجة بانهولزر وعائلتهماوأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومةليزا شمعهأرملة المرحوم الياس شكري جبرتقام الصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الإثنين 29 الجاري في مارأنطونيوس الكبير، بيت شباب .تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة الثانية عشرة قبل الظهر لغاية السابعة مساءً في .