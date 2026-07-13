بناتها: الدكتورة ناتالي زوجة الدكتور ديمتري عازار
وعائلتهما
ميدا زوجة إليان مقدسي
وعائلتهما
إبنها: المهندس أمين رتشرد فريجي وأولاده
أشقاؤها: موريس بدران وأولاده (في المهجر)
المرحوم ريمون بدران وزوجته روز خوري
وعائلتهما (في المهجر)
وعموم عائلات : بدران، فريجي، عازار، مقدسي، عساف، دباس، توما، أبي يونس، خوري، أبي عبدالله، بركات
، دالمان ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم على رجاء القيامة
المرحومة
جويس ميشال بدران
زوجة المرحوم المهندس رتشرد أمين سليم فريجي
والدتها المرحومة لوريس عازار
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الجمعة الواقع فيه 10 تموز
2026 متممة واجباتها الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد
12 الجاري في كنيسة
نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت
، شارع المكحول ومن ثم ينقل جثمان الفقيدة إلى المنصف حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الجناز في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وبعد الدفن في صالون كنيسة القديسين
سارجيوس وباخوس – المنصف ابتداءً من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً .
ويوم الإثنين 13 الجاري في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت، شارع المكحول ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
يرجى استبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة وإعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً