جويس ميشال بدران

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بناتها: الدكتورة ناتالي زوجة الدكتور وعائلتهماميدا زوجة إليان وعائلتهماإبنها: المهندس أمين رتشرد فريجي وأولادهأشقاؤها: موريس بدران وأولاده (في المهجر)المرحوم ريمون بدران وزوجته روز وعائلتهما (في المهجر)وعموم عائلات : بدران، فريجي، عازار، مقدسي، عساف، دباس، توما، أبي يونس، خوري، أبي عبدالله، ، دالمان ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم على رجاء المرحومةجويس ميشال بدرانزوجة المرحوم المهندس رتشرد أمين سليم فريجيوالدتها المرحومة لوريس عازارالراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الجمعة الواقع فيه 10 2026 متممة واجباتها . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة من ظهر 12 الجاري في نياح السيدة الارثوذكسية، راس ، شارع المكحول ومن ثم ينقل جثمان الفقيدة إلى المنصف حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الجناز في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وبعد الدفن في صالون سارجيوس وباخوس – المنصف ابتداءً من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً .ويوم الإثنين 13 الجاري في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، راس بيروت، شارع المكحول ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.يرجى استبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة وإعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً