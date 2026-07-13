زوجته: كارولين عجميان وبناته: لوري و هيرا
والدته: فيكتوريا عجميان
شقيقه: رافي وابنه آرنو
شقيقته: ماريا
خالته: إيزابل حايكيان جوشي
والد زوجته: هاغوب كالجيان
أرملة عمه سركيس عجميان أستير وأولادها
وعموم عائلات عجميان، كالجيان، آغا سركيسيان، خالويان، طوروسيان، جيريديان، موراديان، أورشيان، داغر
، شينغاكيس، خاتشادوريان، جوشي، بيدي
، غاندي، هايكيان وانسباؤهم في الوطن والمهجر
ينعون إليكم وفاة فقيدهم الغالي
المرحوم
غارو سهق عجميان
Ducale
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم غد الأربعاء 15 تموز
2026 في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر في كنيسة
القديس وارطان للارمن الأرثوذكس في برج حمود
حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة في برج حمود
.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة والنصف مساءً في صالة مطرانية الأرمن الأرثوذكس في برج حمود