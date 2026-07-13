غارو سهق عجميان

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زوجته: كارولين عجميان وبناته: لوري و هيراوالدته: فيكتوريا عجميانشقيقه: رافي وابنه آرنوشقيقته: مارياخالته: إيزابل حايكيانوالد زوجته: هاغوب كالجيانأرملة عمه سركيس عجميان أستير وأولادهاوعموم عائلات عجميان، كالجيان، آغا سركيسيان، خالويان، طوروسيان، جيريديان، موراديان، أورشيان، ، شينغاكيس، خاتشادوريان، جوشي، ، غاندي، هايكيان وانسباؤهم في الوطن والمهجرينعون إليكم وفاة فقيدهم المرحومغارو سهق عجميانDucaleيحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم غد الأربعاء 15 2026 في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر في القديس وارطان للارمن الأرثوذكس في حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة في برج .تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة والنصف مساءً في صالة مطرانية الأرمن الأرثوذكس في برج حمود