إبنها: ساري صهيون
وزوجته جومانا سرياني وعائلتهما : ريّا، طارق
إبنتاها: رولى صهيون ارملة توماس مكواير وعائلتهما
ماريّا صهيون وإبنها: غبريال رعد
شقيقها: جين ارملة المرحوم نبيه
نعيم وعائلتها
شقيقاتها سميرة ارملة جان كرم وعائلتها
عائلة المرحومة نهاد
زوجة المرحوم جو جبور
وعموم عائلات: صهيون، نعيم، عقل، سرياني، مكواير، رعد، كرم، جبّور، وأنسباؤهم ينعون اليكم فقيدتهم المرحومة
یمنی امیل نعیم
أرملة موريس داوود صهيون
الراقدة على رجاء القيامة
المجيدة يوم السبت الواقع فيه 11 تموز
2026. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 17 الجاري في كنيسة مار يوسف
، المطيلب ثم ينقل جثمانها الى بلدة المتين حيث توارى الثرى
تقبل التعازي يوم الجمعة 17 الجاري قبل الدفن ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ويوم السبت ١٨ الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة