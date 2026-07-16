یمنی امیل نعیم

Advertisement

إبنها: ساري وزوجته جومانا سرياني وعائلتهما : ريّا، طارقإبنتاها: رولى صهيون ارملة توماس مكواير وعائلتهماماريّا صهيون وإبنها: غبريال رعدشقيقها: جين ارملة المرحوم نعيم وعائلتهاشقيقاتها سميرة ارملة جان كرم وعائلتهاعائلة المرحومة زوجة المرحوم جووعموم عائلات: صهيون، نعيم، عقل، سرياني، مكواير، رعد، كرم، جبّور، وأنسباؤهم ينعون اليكم فقيدتهم المرحومةیمنی امیل نعیمأرملة موريس داوود صهيونالراقدة على رجاء المجيدة يوم السبت الواقع فيه 11 2026. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 17 الجاري في ، المطيلب ثم ينقل جثمانها الى بلدة المتين حيث توارى الثرىتقبل التعازي يوم الجمعة 17 الجاري قبل الدفن ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهرويوم السبت ١٨ الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في