تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

نبيهه اديب قطيط

Lebanon 24
16-07-2026 | 23:16
A-
A+
نبيهه اديب قطيط
نبيهه اديب قطيط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ابنها الدكتور باسم وزوجته الدكتورة كيرستين هزلميير وعائلتهما
بناتها: سلوى ارملة المرحوم ريمون فيتالي
هند زوجة نقولا خيرالله وعائلتهما
Advertisement
المرحومة مهى
ياشي
اشقاؤها: المرحوم الدكتور اسعد قطيط ارملته مونيك أيوب
فيصل قطيط وزوجته دوللي شديد وعائلتهما
شقيقاتها: وداد ارملة المرحوم توفيق شاهين وعائلتها
المرحومة ليلى زوجة المرحوم فارس اميوني وعائلتها
وعموم عائلات حداد، قطيط، هزلميير، فيتالي، خيرالله، أيوب، شديد، شاهين، اميوني، أبو سمرا، شملاتي
ينعون اليكم وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة
نبيهه اديب قطيط
ارملة المرحوم الدكتور رشيد حداد
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت 18 تموز 2026 في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الأرثوذكس، الأشرفية.
تقام صلاة وضع البخور لراحة نفسها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين 20 الجاري في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في ميمس، قضاء حاصبيا حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي يوم السبت 18 الجاري في صالون كنيسة دير سيدة الدخول الاشرفية قبل صلاة الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً. 
ويوم الاثنين 20 الجاري في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في ميمس، قضاء حاصبيا بعد الدفن وحتى الساعة السادسة مساءً.
ويوم الثلاثاء 21 الجاري في صالون كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في حاصبيا ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً
للاتصال 71047268
 
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. إزاحة الستارة عن لوحة تذكارية تحمل اسم القاضي الراحل عبد الرزاق أديب
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 10:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة العامة إلى الساعة السادسة مساء
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 10:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع الجلسة العامة إلى تمام الساعة 6 من مساء اليوم
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 10:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
Lebanon24
17/07/2026 10:08:27 Lebanon 24 Lebanon 24

كاتدرائية القديس

كاتدرائية

الأشرفية

حاصبيا

الغالي

شاهين

نقولا

كنيسة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:18 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:17 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:58 | 2026-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:22 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:21 | 2026-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
23:18 | 2026-07-16
Lebanon24
23:17 | 2026-07-16
Lebanon24
02:58 | 2026-07-16
Lebanon24
01:22 | 2026-07-15
Lebanon24
01:21 | 2026-07-15
Lebanon24
01:19 | 2026-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24