نبيهه اديب قطيط

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ابنها الدكتور باسم وزوجته الدكتورة كيرستين هزلميير وعائلتهمابناتها: سلوى ارملة المرحوم ريمون فيتاليهند زوجة خيرالله وعائلتهماالمرحومة مهىياشياشقاؤها: المرحوم الدكتور اسعد قطيط ارملته مونيكفيصل قطيط وزوجته شديد وعائلتهماشقيقاتها: وداد ارملة المرحوم توفيق وعائلتهاالمرحومة ليلى زوجة المرحوم فارس اميوني وعائلتهاوعموم عائلات حداد، قطيط، هزلميير، فيتالي، خيرالله، أيوب، شديد، شاهين، اميوني، أبو سمرا، شملاتيينعون اليكم وفاة فقيدتهم الغالية المرحومةنبيهه اديب قطيطارملة المرحوم الدكتور رشيد حداديحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت 18 2026 في دير سيدة الدخول للروم الأرثوذكس، .تقام صلاة وضع البخور لراحة نفسها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين 20 الجاري في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في ميمس، قضاء حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي يوم السبت 18 الجاري في صالون كنيسة دير سيدة الدخول الاشرفية قبل صلاة الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.ويوم الاثنين 20 الجاري في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في ميمس، قضاء حاصبيا بعد الدفن وحتى الساعة السادسة مساءً.ويوم الثلاثاء 21 الجاري في صالون جاورجيوس للروم الأرثوذكس في حاصبيا ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءًللاتصال 71047268