ابنها الدكتور باسم وزوجته الدكتورة كيرستين هزلميير وعائلتهما
بناتها: سلوى ارملة المرحوم ريمون فيتالي
هند زوجة نقولا
خيرالله وعائلتهما
المرحومة مهى
ياشي
اشقاؤها: المرحوم الدكتور اسعد قطيط ارملته مونيك أيوب
فيصل قطيط وزوجته دوللي
شديد وعائلتهما
شقيقاتها: وداد ارملة المرحوم توفيق شاهين
وعائلتها
المرحومة ليلى زوجة المرحوم فارس اميوني وعائلتها
وعموم عائلات حداد، قطيط، هزلميير، فيتالي، خيرالله، أيوب، شديد، شاهين، اميوني، أبو سمرا، شملاتي
ينعون اليكم وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة
نبيهه اديب قطيط
ارملة المرحوم الدكتور رشيد حداد
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت 18 تموز
2026 في كنيسة
دير سيدة الدخول للروم الأرثوذكس، الأشرفية
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تقام صلاة وضع البخور لراحة نفسها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين 20 الجاري في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في ميمس، قضاء حاصبيا
حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي يوم السبت 18 الجاري في صالون كنيسة دير سيدة الدخول الاشرفية قبل صلاة الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.
ويوم الاثنين 20 الجاري في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في ميمس، قضاء حاصبيا بعد الدفن وحتى الساعة السادسة مساءً.
ويوم الثلاثاء 21 الجاري في صالون كاتدرائية القديس
جاورجيوس للروم الأرثوذكس في حاصبيا ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً
للاتصال 71047268