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تعازي ووفيات

جوزيت جلاد

Lebanon 24
19-07-2026 | 23:01
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جوزيت جلاد
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أولادها:جوزف خوام وزوجته سمر برتقش
جورج خوام وزوجته نادين كامل
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ميشال خوام وزوجته إرين عون
أحفادها: انطوني خوام زوجته جوي جبرا وابنتهما ليلا 
لارا خوام
تاتيانا خوام زوجة أنطوان كرم وأولادهما:  شادي، نديم ورجا
الكسندر خوام وزوجته نور فارس وأولادهما: جورج وايمان جاد
آنا ماريا خوام 
وعموم عائلات: خوام، جلاد، برتقش، كامل، عون، جبرا، كرم، فارس، الجميّل، نصار، طمبرجي، شاوول، شاهين ومن ينتسب إليهم ينعون اليكم على رجاء القيامة المرحومة
جوزيت جلاد
ارملة المرحوم انطوان خوام
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21 الجاري في كنيسة سيدة العطايا ، الأشرفية ثم ينقل جثمانها إلى مدفن العائلة في غزير حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الأربعاء 22 تموز في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
 

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