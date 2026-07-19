جوزيت جلاد

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أولادها: خوام وزوجته سمر برتقشخوام وزوجته نادين كاملميشال خوام وزوجته إرين عونأحفادها: انطوني خوام زوجته جوي جبرا وابنتهما ليلالارا خوامتاتيانا خوام زوجة أنطوان كرم وأولادهما: شادي، ورجاخوام وزوجته نور فارس وأولادهما: جورج وايمان جادآنا ماريا خواموعموم عائلات: خوام، جلاد، برتقش، كامل، عون، جبرا، كرم، فارس، الجميّل، ، طمبرجي، شاوول، ومن ينتسب إليهم ينعون اليكم على رجاء المرحومةجوزيت جلادارملة المرحوم انطوان خواميحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21 الجاري في سيدة العطايا ، ثم ينقل جثمانها إلى مدفن العائلة في حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الأربعاء 22 في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.