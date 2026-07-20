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تعازي ووفيات

لينا رشيد ليون

Lebanon 24
20-07-2026 | 22:45
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لينا رشيد ليون
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زوج الفقيدة جورج ناصيف معكرون
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ولداها المهندس رالف معكرون
المحامي داني معكرون وزوجته نتالي شارل قرطباوي واولادهما: كيم، جورج وري
إبنتها المخرجة ميرنا جورج معكرون وولديها ليلي يارا وتيو شريف
شقيقها ماري زينه أرملة شقيقها المرحوم المهندس شوقي ليون وأولادهما وعائلاتهم 
شقيقاتها أولاد المرحومة أليس ليون أرملة المرحوم جوزف الحاج وأولادهما وعائلاتهم
أولاد المرحومة أمال ليون زوجة المهندس جورج سماط واولادهما وعائلاتهم
ميريلا ليون وولديها وعائلتاهما
ماغي ليون زوجة بول نصر وأولادهما وعائلاتهم
وأنسباؤهم ينعون إليكم
لينا رشيد ليون
والدتها المرحومة ماري سيداروس
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر غداً الأربعاء 22 تموز 2026 في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - المتحف طريق الشام مقابل الطبية ثم ينقل جثمانها الى كنيسة مار يوسف للروم الملكيين الكاثوليك زحلة، حوش الأمراء حيث تقام صلاة النياحة عن نفسها عند الساعة الخامسة بعد الظهر وتوارى الثرى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون المطرانية إبتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الخميس 23 الجاري في صالون المطرانية في بيروت ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً .
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