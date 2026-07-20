لينا رشيد ليون

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زوج الفقيدة معكرونولداها المهندس رالف معكرونالمحامي داني معكرون وزوجته نتالي قرطباوي واولادهما: كيم، جورج وريإبنتها المخرجة ميرنا جورج معكرون وولديها ليلي يارا وتيو شريفشقيقها ماري زينه أرملة شقيقها المرحوم المهندس ليون وأولادهما وعائلاتهمشقيقاتها أولاد المرحومة أليس ليون أرملة المرحوم الحاج وأولادهما وعائلاتهمأولاد المرحومة أمال ليون زوجة المهندس جورج سماط واولادهما وعائلاتهمميريلا ليون وولديها وعائلتاهماماغي ليون زوجة بول نصر وأولادهما وعائلاتهموأنسباؤهم ينعون إليكملينا رشيد ليونوالدتها المرحومة ماري سيداروسيحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر غداً الأربعاء 22 2026 في مطرانية الروم - المتحف طريق مقابل الطبية ثم ينقل جثمانها الى للروم الملكيين ، حوش الأمراء حيث تقام صلاة النياحة عن نفسها عند الساعة الخامسة بعد الظهر وتوارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون المطرانية إبتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الخميس 23 الجاري في صالون المطرانية في ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً .