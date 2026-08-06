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تعازي ووفيات

نایله نجيب الشختوره

Lebanon 24
06-08-2026 | 22:19
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نایله نجيب الشختوره
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زوجها المرحوم إلياس يوسف مكرزل

أولادها
جوزف مكرزل زوجته كلود كنعان وعائلتهما
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ريمون مكرزل زوجته كلودين عرموني وعائلتهما
كوليت مكرزل زوجة إيلي سلّوم وعائلتهما
ريتا مكرزل

اخوتها
عائلة المرحوم أنطوان نجيب الشختوره
عائلة المرحوم ريمون نجيب الشختوره
عائلة المرحوم إلياس نجيب الشختوره
عائلة المرحوم سمير نجيب الشختوره

اختها
عائلة المرحومة أنطوانيت الشختوره زوجة المرحوم حليم الصليبي
 
 "أنا هو القيامة والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس 6 آب 2026 متممةً واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الجمعة 7 آب 2026، الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة سيدة البير، سن الفيل. ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن كنيسة مار ضومط للموارنة، سن الفيل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 7 آب 2026، في صالون كنيسة سيدة البير، سن الفيل، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم السبت 8 آب 2026، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح قام ... حقاً قام".
للفقيدة الرحمة ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.
 

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