نایله نجيب الشختوره

"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس 6 آب 2026 متممةً واجباتها .يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الجمعة 7 آب 2026، الساعة الثالثة بعد الظهر، في البير، . ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن مار ضومط للموارنة، سن الفيل.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 7 آب 2026، في صالون كنيسة سيدة البير، سن الفيل، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم السبت 8 آب 2026، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيدة ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.