جلنار جرجورة شماس

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أبناء الفقيدة: اميل إدوار شماس زوجته عايده تامر وولداهما :ديالا، إدوارريشار إدوار شماس زوجته ندى سلام ريس وأولادهما: الكساندر، كريستوفر، سباستيانأشقاؤها: أولاد المرحوم اديب شماس وعائلاتهمأولاد المرحوم ميشال شماس وعائلاتهمأنور شماس وعائلته (في المهجر)أولاد المرحوم روبير شماس وعائلاتهمموريس شماس وعائلتهشقيقاتها: أولاد المرحومة أمينة شماس زوجة المرحوم أمين رزوق وعائلاتهمشماس أرملة المرحوم فرد سافيل وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)المرحومة نوال شماسوعموم عائلات: شماس، تامر، ریس، رزوق، سافيل، الديري وعموم أهالي وشكا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومةجلنار جرجورة شماسأرملة المرحوم إدوار شماسالراقدة على رجاء والحياة الابدية يوم الجمعة الواقع فيه ۷ آب ٢٠٢٦ متممة واجباتها . يحتفل بالصلاة لراحة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت ٨ الجاري في النياح للروم الأرثوذكس، ، (شارع المكحول) وتوارى الثرى في مدافن العائلة (أميون).تقبل التعازي يوم السبت ٨ الجاري قبل الدفن في صالون سيدة النياح للروم الأرثوذكس، رأس (شارع المكحول) إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثانية عشرة ظهراً وبعد الدفن في صالون كنيسة رقاد السيدة للروم الأرثوذكس، أميون إبتداءً من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً. ويوم الاحد 9 الجاري في صالون كنيسة سيدة النياح للروم الأرثوذكس، رأس بيروت (شارع المكحول) إبتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.