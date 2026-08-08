أبناء الفقيدة: اميل إدوار شماس زوجته عايده جورج
تامر وولداهما :
ديالا، إدوار
ريشار إدوار شماس زوجته ندى سلام ريس وأولادهما: الكساندر، كريستوفر، سباستيان
أشقاؤها: أولاد المرحوم اديب شماس وعائلاتهم
أولاد المرحوم ميشال شماس وعائلاتهم
أنور شماس وعائلته (في المهجر)
أولاد المرحوم روبير شماس وعائلاتهم
موريس شماس وعائلته
شقيقاتها: أولاد المرحومة أمينة شماس زوجة المرحوم أمين رزوق وعائلاتهم
إيفون
شماس أرملة المرحوم فرد سافيل وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)
المرحومة نوال شماس
وعموم عائلات: شماس، تامر، ریس، رزوق، سافيل، الديري وعموم أهالي أميون
وشكا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومة
جلنار جرجورة شماس
أرملة المرحوم إدوار ابراهيم
شماس
الراقدة على رجاء القيامة
والحياة الابدية يوم الجمعة الواقع فيه ۷ آب ٢٠٢٦ متممة واجباتها الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت ٨ الجاري في كنيسة سيدة
النياح للروم الأرثوذكس، رأس بيروت
، (شارع المكحول) وتوارى الثرى في مدافن العائلة (أميون).
تقبل التعازي يوم السبت ٨ الجاري قبل الدفن في صالون كنيسة
سيدة النياح للروم الأرثوذكس، رأس بيروت
(شارع المكحول) إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثانية عشرة ظهراً وبعد الدفن في صالون كنيسة رقاد السيدة للروم الأرثوذكس، أميون إبتداءً من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً. ويوم الاحد 9 الجاري في صالون كنيسة سيدة النياح للروم الأرثوذكس، رأس بيروت (شارع المكحول) إبتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.