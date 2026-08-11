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تعازي ووفيات

عادل يوسف هيكل

Lebanon 24
11-08-2026 | 22:26
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عادل يوسف هيكل
عادل يوسف هيكل photos 0
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زوجته رانيا ميشال خوري
أولاده ماريا زوجة بول عتمه وإبنهما نيو
جو  و ديان
أشقاؤه الدكتور ماجد وبناته (في المهجر)
المحامي رمزي زوجته فاديا فياض
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المهندس راجي زوجته ريم شويري وعائلته (في المهجر)
أعمامه عائلة المرحوم كريم
عائلة المرحوم حليم
عائلة المرحوم إدوار (في المهجر)
عمته عائلة المرحومة كاترينا يعقوب
خالاه عائلة المرحوم وديع هيكل
عائلة المرحوم الياس هيكل
خالاته عائلة المرحومة تريز سعاده ابوجوده
عائلة المرحومة مادلين جورج مارديني
المربية جانيت هيكل
وعموم عائلات هيكل، خوري، عتمه، فياض، شويري، يعقوب، ابوجوده، مارديني وعموم عائلات عقتنيت وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرجاء المسيحي فقيدهم الغالي
عادل يوسف هيكل
والدته المرحومة ماري نعمان
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الأحد الواقع فيه 9 آب 2026 مزوداً بأسرار الكنيسة. 
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 آب في كنيسة سيدة العطايا - الأشرفية، ثم يوارى في مدافن العائلة، عقتنيت.
تقبل التعازي في صالون كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية اليوم الثلاثاء قبل الدفن إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وغداً الأربعاء 12 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.
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