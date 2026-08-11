عادل يوسف هيكل

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زوجته رانيا ميشالأولاده ماريا زوجة بول عتمه وإبنهما نيوجو و ديانأشقاؤه الدكتور ماجد وبناته (في المهجر)المحامي رمزي زوجته فادياالمهندس راجي زوجته ريم شويري وعائلته (في المهجر)أعمامه عائلة المرحوم كريمعائلة المرحوم حليمعائلة المرحوم إدوار (في المهجر)عمته عائلة المرحومة كاترينا يعقوبخالاه عائلة المرحوم وديع هيكلعائلة المرحوم الياس هيكلخالاته عائلة المرحومة تريز ابوجودهعائلة المرحومة مادلين ماردينيالمربية جانيت هيكلوعموم عائلات هيكل، خوري، عتمه، فياض، شويري، يعقوب، ابوجوده، مارديني وعموم عائلات عقتنيت وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرجاء المسيحي فقيدهمعادل يوسف هيكلوالدته المرحومة ماري نعمانالمنتقل إلى رحمته تعالى الواقع فيه 9 آب 2026 مزوداً بأسرار الكنيسة.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 آب في سيدة العطايا - ، ثم يوارى في مدافن العائلة، عقتنيت.تقبل التعازي في صالون كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية اليوم الثلاثاء قبل الدفن إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وغداً الأربعاء 12 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.