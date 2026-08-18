انطوني جوزف فلوطي

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زوجته: ثلما البرت غيلرويأولاده: سليم زوجته رولا سمير صيقلي واولادهمازياد زوجته جوزيان واولادهمازوجته برناديت الشدياق واولادهماإبنته: ناتالي زوجة اندرو هاري والطن واولادهماأشقاؤه: ريمون فلوطي وعائلتههنري فلوطي وعائلته (في المهجر)شقيقته: تيريز زوجة الدكتور جو حداد وعائلتهماوعموم عائلات: فلوطي، غيلروي، زريق، صيقلي، الخوري، الشدياق، والطن، حداد، ، لدقاني، المر، حبيب وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهمانطوني جوزف فلوطي1945 - 2026الراقد على رجاء والحياة الأبدية يوم الثلاثاء الواقع في 18 آب 2026 مزوّداً بالأسرار الإلهية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 20 الجاري في القديسة تيريز، حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة (الفنار) .تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الجمعة 21 الجاري في صالون كنيسة القديسة تيريز، المنصورية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً .