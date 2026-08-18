زوجته: ثلما البرت غيلروي
أولاده: سليم زوجته رولا سمير صيقلي واولادهما
زياد زوجته جوزيان فؤاد الخوري
واولادهما
جوزف
زوجته برناديت عيسى
الشدياق واولادهما
إبنته: ناتالي زوجة اندرو هاري والطن واولادهما
أشقاؤه: ريمون فلوطي وعائلته
هنري فلوطي وعائلته (في المهجر)
شقيقته: تيريز زوجة الدكتور جو حداد وعائلتهما
وعموم عائلات: فلوطي، غيلروي، زريق، صيقلي، الخوري، الشدياق، والطن، حداد، شقير
، لدقاني، المر، حبيب وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي
انطوني جوزف فلوطي
1945 - 2026
الراقد على رجاء القيامة
والحياة الأبدية يوم الثلاثاء الواقع في 18 آب 2026 مزوّداً بالأسرار الإلهية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 20 الجاري في كنيسة
القديسة تيريز، المنصورية
حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة (الفنار) .
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الجمعة 21 الجاري في صالون كنيسة القديسة تيريز، المنصورية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً .