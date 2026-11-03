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تعازي ووفيات

المُربية بارعة رفيق الأدهمي

Lebanon 24
03-11-2026 | 22:38
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المُربية بارعة رفيق الأدهمي
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آل نعمه وآل الأدهمي ينعون
المُربية بارعة رفيق الأدهمي
والدتها: إعتدال سلهب.
زوجها: حسين الشيخ عبد الله نعمه
رئيس المجلس الأعلى للجمارك الأسبق
بناتها: الصيدلي رندا والمُهندسة ليليان.
أولادها: د. نبيل زوجته زينه ناصر والمُهندس نبال زوجته غيدا برّاج.
أشقاؤها: الدكتور غسان والأستاذ غازي والحاج حسان والمرحومون حلمي والأستاذ سعدي والحاج معن والأستاذ أحمد رشيد الأدهمي.
شقيقاتها: المُربيات
دعد زوجة المرحوم فؤاد أدهمي.
نجوى زوجة غازي عبد الرحمن.
ماريا زوجة مصباح معاليقي.
والمرحومات: ملك زوجة المرحوم سامي المغربي، وحلميه والحاجة عفاف زوجة المرحوم محمد يغمور والحاجة عصمت.
سيُصلى على جثمانها الطاهر عقب صلاة الظهر من اليوم الأربعاء الواقع في 4 تشرين الثاني /2026/ في روضة الصالحين في النبطية.
تُقبل التعازي قبل الدفن في منزلها في بيروت الرملة البيضاء قرب السفارة المصرية القديمة بناية هاشم - الطابق الأول.
وتُقبل التعازي في جمعية التخصص العلمي الرملة البيضاء يوم غد الخميس الواقع في 5 تشرين الثاني /2026/ من الساعة 3 حتى 6 مساءً.
وتُقبل التعازي في طرابلس يوم الجمعة 6 تشرين الثاني /2026/ في قاعة مسجد الرحمن من الساعة 3 إلى 5 مساءً.
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