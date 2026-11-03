آل نعمه وآل الأدهمي ينعون
المُربية بارعة رفيق الأدهمي
والدتها: إعتدال سلهب.
زوجها: حسين الشيخ عبد الله نعمه
رئيس المجلس الأعلى
للجمارك الأسبق
بناتها: الصيدلي رندا والمُهندسة ليليان.
أولادها: د. نبيل زوجته زينه ناصر والمُهندس نبال زوجته غيدا برّاج.
أشقاؤها: الدكتور غسان والأستاذ غازي والحاج حسان والمرحومون حلمي والأستاذ سعدي والحاج معن والأستاذ أحمد رشيد الأدهمي.
شقيقاتها: المُربيات
دعد زوجة المرحوم فؤاد
أدهمي.
نجوى زوجة غازي عبد الرحمن.
ماريا زوجة مصباح معاليقي.
والمرحومات: ملك زوجة المرحوم سامي المغربي، وحلميه والحاجة عفاف زوجة المرحوم محمد يغمور والحاجة عصمت.
سيُصلى على جثمانها الطاهر عقب صلاة الظهر من اليوم
الأربعاء الواقع في 4 تشرين الثاني /2026/ في روضة الصالحين في النبطية.
تُقبل التعازي قبل الدفن في منزلها في بيروت
الرملة البيضاء قرب السفارة المصرية
القديمة بناية هاشم - الطابق الأول.
وتُقبل التعازي في جمعية التخصص العلمي الرملة البيضاء يوم غد الخميس الواقع في 5 تشرين الثاني /2026/ من الساعة 3 حتى 6 مساءً.
وتُقبل التعازي في طرابلس
يوم الجمعة 6 تشرين الثاني /2026/ في قاعة مسجد
الرحمن من الساعة 3 إلى 5 مساءً.