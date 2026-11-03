آل نعمه وآل الأدهمي ينعون

المُربية بارعة رفيق الأدهمي

والدتها: إعتدال سلهب.

زوجها: حسين الشيخ عبد الله نعمه

رئيس للجمارك الأسبق

بناتها: الصيدلي رندا والمُهندسة ليليان.

أولادها: د. نبيل زوجته زينه ناصر والمُهندس نبال زوجته غيدا برّاج.

أشقاؤها: الدكتور غسان والأستاذ غازي والحاج حسان والمرحومون حلمي والأستاذ سعدي والحاج معن والأستاذ أحمد رشيد الأدهمي.

شقيقاتها: المُربيات

دعد زوجة المرحوم أدهمي.

نجوى زوجة غازي

ماريا زوجة مصباح معاليقي.

والمرحومات: ملك زوجة المرحوم سامي المغربي، وحلميه والحاجة عفاف زوجة المرحوم محمد يغمور والحاجة عصمت.

سيُصلى على جثمانها الطاهر عقب صلاة الظهر الأربعاء الواقع في 4 تشرين الثاني /2026/ في روضة الصالحين في النبطية.

تُقبل التعازي قبل الدفن في منزلها في الرملة البيضاء قرب السفارة القديمة بناية هاشم - الطابق الأول.

وتُقبل التعازي في جمعية التخصص العلمي الرملة البيضاء يوم غد الخميس الواقع في 5 تشرين الثاني /2026/ من الساعة 3 حتى 6 مساءً.

وتُقبل التعازي في يوم الجمعة 6 تشرين الثاني /2026/ في قاعة الرحمن من الساعة 3 إلى 5 مساءً.

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