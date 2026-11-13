ابن الفقيد :القاضي كمال ابوجوده (محافظ البقاع)

زوجته المحامية كارول ابو عسله وعائلتهما

ابنتاه : نضال ابوجوده (مختارة الزلقا)

نوال زوجة فادي غبريل وعائلتهما

شقیقه: أولاد المرحوم رشيد ابوجوده وعائلاتهم

شقيقاته: أولاد المرحومة فريدة شاوول صابر وعائلاتهم

أولاد المرحومة سلمى ميشال شهوان وعائلاتهم أولاد المرحومة ماري الياس قيامه شديد وعائلاتهم

أولاد المرحومة نجلا جوزف هليل وعائلاتهم

أبناء : الخوري نبيل حنا ابوجوده

صلاح ابوجوده زوجته ماري العنداري

أولاد المرحوم نسيب ابوجوده وعائلاتهم

فيوليت حداد أرملة الأستاذ سامي ابوجوده وأولادها وعائلاتهم

بنات حميه: أرملة المرحوم حبقوق الرحباني وأولادها وعائلاتهم

فاديا أرملة المرحوم ميشال طربيه رحمه وأولادها وعائلاتهم

المرحومتان الاختان سيرافي وجوزيفا ابوجوده راهبات العائلة المقدسة المارونيات

وعائلات : ابوجوده صقر ابو عسله غبريل تادروس صابر شهوان قیامه شدید هليل، العنداري، سريح حداد الرحباني طربيه رحمه وعموم عائلات الزلقا وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرجاء المسيحي المرحوم

الشيخ إميل بولس ابوجوده

(مختار الزلقا سابقاً)

زوجته المرحومة بدر حنا ابوجوده

والدته المرحومة عليا ناصيف صقر

الراقد على رجاء المجيدة الاربعاء 11 تشرين الثاني 2026 مزوداً بالاسرار المقدسة.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس 12 الجاري في كنيسة سيدة النجاة - الزلقا.

تقبل التعازي أيام الخميس والجمعة والسبت 12 و13 و14 منه في صالة الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السادسة مساءً.

ويوم الاثنين 16 منه في صالون كاتدرائية مار مارون - كساره زحله من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الخامسة من بعد الظهر.

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