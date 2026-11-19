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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026 متمماً واجباته .ينقل جثمان الفقيد من المعونات الجامعي، ، يوم الجمعة 20 تشرين الثاني 2026، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، الى مسقط رأسه الجليسة، جبيل، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد الظهر، في مار ضومط للموارنة، الجليسة، جبيل.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 20 تشرين الثاني 2026، في ضومط للموارنة، الجليسة، جبيل، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.وتقبل التعازي يوم السبت 21 تشرين الثاني 2026، في ، جبيل، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر، وتختتم بقداس المرافقة." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.