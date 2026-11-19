"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026 متمماً واجباته الدينية
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ينقل جثمان الفقيد من مستشفى سيدة
المعونات الجامعي، جبيل
، يوم الجمعة 20 تشرين الثاني 2026، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، الى مسقط رأسه الجليسة، جبيل، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد الظهر، في كنيسة
مار ضومط للموارنة، الجليسة، جبيل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 20 تشرين الثاني 2026، في صالون كنيسة مار
ضومط للموارنة، الجليسة، جبيل، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
وتقبل التعازي يوم السبت 21 تشرين الثاني 2026، في صالون كنيسة مار جرجس
، جبيل، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر، وتختتم بقداس المرافقة.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة
ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.