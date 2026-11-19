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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس 19 تشرين الثاني 2026 متممةً واجباتها .يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الجمعة 20 تشرين الثاني 2026، الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، في ، عشقوت، كسروان. ويستقبل الجثمان أمام الكنيسة، عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 20 تشرين الثاني 2026، في ، عشقوت، كسروان، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم السبت 21 تشرين الثاني 2026، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.وتقبل التعازي يوم الإثنين 23 تشرين الثاني 2026، في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، قلحات، ، إبتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيدة ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.