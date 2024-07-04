ضرائب جديدة على نتفلكس في كندا.. والأخيرة تعترض

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طلبت شركات خدمات البث الأميركية العملاقة من المحكمة الكندية منع الضريبة الجديدة البالغة 5% التي فرضها رئيس الوزراء جاستن ترودو على إيراداتها في البلاد، والتي من المفترض أن تساعد في تمويل الأخبار المحلية.وتريد جمعية الصور المتحركة الكندية، التي تمثل الاستوديوهات بما في ذلك ".Netflix Inc" و "Paramount Global" و ".Walt Disney Co"، من محكمة الاستئناف الفيدرالية إلغاء الالتزامات الجديدة التي تجبر منصات البث الأجنبية على المساهمة في صناديق الوسائط المحلية كجزء من قانون البث عبر الإنترنت.وقالت ويندي نوس، رئيسة الجمعية، في بيان يوم الخميس، إن "الطلب الجديد هو إجراء تمييزي" و"يتناقض مع هدف إنشاء إطار عمل حديث ومرن يعترف بطبيعة الخدمات التي تقدمها شركات البث العالمية". (financial post)