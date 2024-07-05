أسعار النفط تتجه لرابع أسبوع من المكاسب

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لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وتظل قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل بفضل آمال في طلب قوي على الوقود خلال الصيف وبعض المخاوف بشأن الإمدادات.تحرك الأسعاربحلول الساعة 0143 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، الذي ارتفع سبعة بالمئة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، سنتين إلى 87.41 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، الذي زاد تسعة بالمئة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، إلى 83.97 دولار بزيادة تسعة سنتات عن تسوية يوم الأربعاء. وكانت السوق الأميركية مغلقة الخميس بمناسبة عطلة يوم الاستقلال.