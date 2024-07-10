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إقتصاد

الذهب يترقب إشارات من قراءة التضخم الأميركيِ

Lebanon 24
10-07-2024 | 00:17
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تداول المستثمرون الذهب في نطاق سعري ضيق خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، بينما يترقبون قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
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ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2367.79 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0229 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2374.10 دولار.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهادته أمام مجلس الشيوخ إن التضخم تحسن في الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أن "المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز" مبررات اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرا. وسيتحدث باول أمام مجلس النواب في وقت لاحق من الأربعاء.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 73 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. ويزداد الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا مع تراجع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر حزيران، المقرر صدورها غدا الخميس، أن الأسعار الرئيسية ارتفعت 0.1 بالمئة على أساس شهري، وأن الأسعار الأساسية زادت بمقدار 0.2 بالمئة. ومن شأن ذلك أن يجعل الارتفاع على أساس سنوي عند 3.1 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 30.89 دولارا للأونصة، واستقر البلاتين عند 984.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 981.37 دولار. (سكاي نيوز)
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