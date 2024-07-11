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إقتصاد
الدولار يهبط مع تراجع أسعار المستهلكين
Lebanon 24
11-07-2024
|
10:08
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تراجع الدولار الأميركي، الخميس، بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الرئيسية هبطت بصورة مفاجئة في حزيران، وهو ما قد يزيد من ترجيح أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
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وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين خلال حزيران الماضي تباطأ إلى 3 بالمئة على أساس سنوي، بأكثر من التوقعات البالغة 3.1 بالمئة.
وعلى أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين، ليسجل 0.1- بالمئة، مقابل توقعات بنمو قدره 0.1 بالمئة في حزيران.
كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في أميركا، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي و 0.1 بالمئة على أساس شهري.
هبط مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.42 بالمئة إلى 104.51، وكان قد انخفض إلى 104.38، وهو أدنى مستوى منذ 12 حزيران.
وسجل اليورو 1.08935 دولار، وهو أعلى مستوى منذ السابع من حزيران.
وتراجعت العملة اليابانية أمام الدولار 0.49 بالمئة إلى 160.88 ين.
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