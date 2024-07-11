Advertisement

إقتصاد

الدولار يهبط مع تراجع أسعار المستهلكين

Lebanon 24
11-07-2024 | 10:08
A-
A+
Doc-P-1221632-638563145633956574.jpg
Doc-P-1221632-638563145633956574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجع الدولار الأميركي، الخميس، بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الرئيسية هبطت بصورة مفاجئة في حزيران، وهو ما قد يزيد من ترجيح أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
Advertisement

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين خلال حزيران الماضي تباطأ إلى 3 بالمئة على أساس سنوي، بأكثر من التوقعات البالغة 3.1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين، ليسجل 0.1- بالمئة، مقابل توقعات بنمو قدره 0.1 بالمئة في حزيران.

كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في أميركا، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي و 0.1 بالمئة على أساس شهري.

هبط مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.42 بالمئة إلى 104.51، وكان قد انخفض إلى 104.38، وهو أدنى مستوى منذ 12 حزيران.

وسجل اليورو 1.08935 دولار، وهو أعلى مستوى منذ السابع من حزيران.

وتراجعت العملة اليابانية أمام الدولار 0.49 بالمئة إلى 160.88 ين.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2024-07-11
07:24 | 2024-07-11
06:09 | 2024-07-11
00:02 | 2024-07-11
23:00 | 2024-07-10
14:30 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24