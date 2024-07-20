بورصتا الإمارات تغلقان على ارتفاع بفضل أرباح قوية للشركات

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غلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع بعد أن انعشت الأرباح القوية للشركات معنويات المستثمرين.وجاء هذا على الرغم من أن مؤشر دبي شهد تقلبا طفيفا في الجلسة المبكرة وسط تقارير عن انقطاع في خدمات تكنولوجيا المعلومات مما أدى إلى تعطل شركات طيران وبنوك وخدمات مالية في شتى أنحاء العالم.لكن سوق دبي المالي أغلق مرتفعا بنسبة 0.3 بالمئة ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مدعوما بقفزة 1.9 في سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي وبارتفاع أسهم شركة التطوير العقاري البارزة إعمار العقارية بنسبة 0.5 بالمئة.ومن بين الرابحين أيضا، أسهم مصرف عجمان التي ارتفعت بنسبة 3.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة نموا 103 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني إلى 108.1 مليون درهم (29.43 مليون دولار).